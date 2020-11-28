河北家長舉報班主任多次索賄　反遭其他家長責難被熱水淋頭

河北滄州的家長汪女士向教育部門舉報被就讀小學孩子的班主任多次索賄，未料事後身份洩漏，被部分其他家長聲討，並且遭人用熱水淋頭。 受害家長其後帶同親屬上門理論，雙方發生輕微肢體衝突，結果受害家長及親屬就被警方處罰行政拘留20天。

綜合內地傳媒報道，汪女士的兒子就讀華北油田十二處學校上小學四年級，曹姓班主任當年也是她的班主任，二人早年頗有私交。報道指，汪女士未有回應曹某暗示在中秋節時送禮，以致曹某再次對兒子施以報復，在班會選舉前故意不挑選成績優秀的汪女士兒子。

汪女士指曹某多次向其索賄。（澎湃新聞）

汪女士在接受內地傳媒訪問時透露，曹某在2017年時曾經將交予一條鑰匙，汪女士不太明白曹某的意思，但最後仍送給曹某一些米面糧油、價值千多元的茶葉及1000元（人民幣．下同）現金。

及至中秋節前夕，曹老師向汪女士抱怨單位只發放數桶食油和一袋米面作為節慶補貼，然後就主動詢問「你們還發不發螃蟹？」汪女士聞言就送給曹某價值幾百元的螃蟹。汪女士稱，她在短短一個月內內向曹某送了4次東西，「教育局調查時，說價值4000多元，快頂我一個月工資了。」

不過，連連送禮後汪女士的兒子未有獲得曹某特殊照顧，甚至被撤掉紀律委員。汪女士與曹某的關係在此後開始交惡，前者更認為後者多次藉機「報復」，令兒子在班上被刁難。汪女士忍無可忍，今年10月向教育部門舉報曹某。

教育部門向汪女士反饋指舉報屬實。（澎湃新聞）

報道稱，事實上教育部門翌日就向汪女士反饋指舉報屬實，曹某想要還錢，希望能面談。未料就在10月13日下午4時許，汪女士突然被其他家長致電責難為何要舉報曹某，並且在學校門口圍堵。隨後，汪女士應校長之約到校與曹某調解，同時校長亦想調解汪女士與其他家長的關係。結果就在曹某的辦公室，汪女士被其中一名家長端起熱水從頭上淋下來。

至於被警方行政拘留一事，是汪女士事後與弟弟找到該名家長的住處，踢毀其家門。其後，汪女子為兒子在學校被該名家長的女兒推打一事再次上門，汪女士情緒激動下先動手拉扯該名家長女兒的衣領。

（綜合報道）