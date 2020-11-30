零食含有護膚品成份「煙酰胺」可美容？　專家：勿誇大效果

近日，內地有民眾發現，面膜、潔面乳等護膚品的常見成份「煙酰胺」，被添加到一些零食中，並成為了賣點。有商家打着「煙酸有助於維持皮膚和黏膜健康」的口號，推出了煙酰胺配方的餅乾，甚至還與煙酰胺面膜聯名推銷。 不過，專家表示，煙酰胺其實屬於維生素B3，加入零食、飲料中的美容效果較弱，呼籲勿誇大這類效果。

「煙酰胺」（Nicotinamide）常見於護膚品，被宣傳具有令皮膚美白、細緻等功效。近日，內地有民眾留意到，市面上一些零食、飲品中也時常出現煙酰胺的成分，還宣稱可以美容。

內媒報道稱，其中一款名為「百醇」（Pejoy）的餅乾，在幾種新口味的包裝外盒上標註了「新配方煙酰胺」的字樣，一旁並附註「煙酸有助於維持皮膚和黏膜健康」。在背面成份表的最後一項，標註有「煙酸（煙酰胺）」，每盒含量為0.6毫克。

報道指，實際走訪南京一間超市，這款餅乾被擺放在顯眼的地方，有不少顧客經過時駐足觀看、購買。其中一名購買該產品的女孩說，「如果能美白，多吃零食也沒有負罪感了。」而該超市的售貨員介紹稱，這是最近流行的新配方，從補貨的頻率看，銷量還是很不錯的。

在某網購平台，上述餅乾的生產企業旗下店舖還推出了「百醇煙酰胺禮盒」，與一個護膚品牌的「煙酰胺」面膜聯名售賣，播放的廣告短片中稱「輕輕鬆鬆，內外皆美麗」。評論中不少買家對「吃了會美白」抱有期待，紛紛表示「已吃，希望有美白效果。」、「享受美食還能變美，賺到！」。

被問到「添加了煙酰胺，是否對皮膚有好處？」，該店家的網上客服人員明確表示「有的」，並解釋稱，煙酰胺有美白功效，「主要是促進新陳代謝，可以加速細胞內黑色素脫落。」

一款宣稱含有煙酰胺成份的飲料。（現代快報）

一款名為「元氣森林」的飲料，也在成分表中增加了煙酰胺。在其官方公眾號上，還發布了一篇《都知道往臉上抹，沒想到煙酰胺還能吃？》的文章，聲稱「從醫學上解釋，內服的煙酰胺可以通過鍛鍊代謝到皮膚表層，也能夠對皮膚起到一定的美白提亮、抗衰的作用。」在某網購平台上，該款飲料月銷量超過9500份。

專家：美白效果較弱

中國醫科大學附屬第一醫院皮膚科副主任、知名健康網誌作者李遠宏在微博發文表示，煙酰胺是可以食用的。食用級的煙酰胺，可以預防和治療部分皮膚病，若日常維生素攝入不足，也可用為日常保健品的營養補充。但是，煙酰胺的美白作用，主要是對黑色素的阻斷，效果還是比較弱的。

江蘇省老年醫院營養科科長蔡曉真表示，煙酰胺確實有一點抗氧化的作用，說它有助於維持皮膚和黏膜健康也是沒問題的。但按照煙酰胺在零食、飲品中的添加量，到底需要吃多少才能對皮膚有好處，是很難界定的。如果真的缺乏這種維生素，在醫生指導下去藥店購買就好了。

（現代快報）