海南律師違泊後留書挑釁「若抄牌將追究責任」　交警馬上神回覆

海南一位私家車車主近日在違法泊車之前，寫了一封「知會書」予交通警察，要求不要張貼罰單。海南交警隨後就在微博回應指，「法律面前人人平等，立即依法查處，海南交警已經在路上」。

據了解，這封「知會書」的書寫日期為12月1日，車主是海南某律師事務所的律師。車主自稱當日受司法部門指派，辦理黑社會案件，因為法院門口車位緊張，所以暫時將車泊於路邊，並要求交警不要張貼罰單，「否則將追究其交警領導及辦事人員的責任」。

這份「知會書」在網上流傳後引發網民熱議：

「法律成你們家的了。」 「嚇得人家小心肝亂跳。」 「神一般的知會書：我在辦重要的事，你不能處罰我違章停車，否則我告你和你領導。法律面前有特權？」 「現在律師已經這麼牛了嗎?直接威脅交警，我在違章停車，你不得貼條，否則追究其交警領導及辦事人員的責任。」

對此，海南交警在周五（4日）對這輛私家車作出處罰，並在微博上傳違法停車告知單，內容為「該機動車違反了《道路交通安全法》第五十六條、《道路交通安全法實施條例》第六十三條的規定，請於5日後持本告知單，到海口市美蘭區靈山鎮靈桂大道106號接受處理。」

值得一提的是，有網民發現罰單中的車牌號與「知會書」中的車牌號並不一致，海南交警就回應指，「他（車主）自己寫錯了」。經過核實，涉事車主承認是其本人貼的「知會書」，「知會書」所寫車牌號與律師所名稱與實際不符是其輸入錯誤。據悉，涉事車主表示接受處罰，並向海南交警及市民道歉。

（綜合報道）