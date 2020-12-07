北京公布私家車數量調控新政　每人名下只能保留一輛車

北京2010年祭出「限牌令」後，車牌一牌難求。7日（周一），北京市交通委發布小客車（私家車）數量調控新政，新政將於2021年1月1日實施。根據新政，北京將推動個人名下第二輛及以上在本市登記的私家車有序退出，即每人名下只能保留一個指標。新政增加了以「無車家庭」為單位搖號和積分排序的指標配置方式。

北京2010年祭出「限牌令」後，車牌一牌難求。（資料圖片）

一般北京民眾必須靠登記「搖號」，中籤後才能取得車牌。北京市交通委員會副主任容軍表示，有的家庭一輛車也沒有，全家人參與搖號，長期獲得不上指標，而有的人個人名下或者是一個家庭擁有多輛車，形成一種不平衡。

新政明確，在原有的規則基礎上，增加以「家庭」為單位參加普通指標搖號和新能源指標輪候的指標配置方式。通過賦予「無車家庭」明顯高於個人的普通指標搖號中籤率和新能源指標配額數量，優先解決「無車家庭」群體的擁車需求。指標配置由現行每年配置六次改為三次，5月配置新能源指標，6月和12月配置普通指標。同時，新政提出，要推動個人名下第二輛及以上在北京登記的私家車有序退出。

容軍解釋，具體來說就是一個人名下擁有多輛在本市登記的私家車的，車輛更新時可以選擇其中1輛申請更新指標，其餘車輛不予辦理更新指標。但允許車主向其名下沒有本市登記私家車的配偶、子女、父母轉移登記多餘的車輛。

據介紹，限制1人就名下多輛車申請更新指標的措施，主要是針對嚴重「背戶」行為，也就是利用一人名下多車非法租售指標、通過婚姻登記有償轉移指標的行為。

（綜合報道）