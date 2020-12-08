中共中央：加強對貧困人口心理健康服務　嚴打暴力傷害醫護行為

據內地傳媒報道，近日，中共中央印發《法治社會建設實施綱要（2020－2025年）》（以下簡稱《綱要》）。《綱要》對社會治理法治化提出要求，包括推動掃黑除惡常態化；強化突發事件應急體系建設；健全社會心理服務體系和疏導機制、危機干預機制。

《綱要》指出，要增強社會安全感，今年年底前製定「互聯網+公共安全」行動計劃。並且，將推動掃黑除惡常態化，依法嚴厲打擊和懲治暴力傷害醫務人員、破壞野生動物資源、暴力恐怖、黃賭毒黑拐騙、高科技犯罪、網絡犯罪等違法犯罪活動，遏制和預防嚴重犯罪行為的發生。

《綱要》要求，對突發事件應急體系建要提升疫情防控、防災減災救災能力。依法強化危害食品藥品安全、影響生產安全、破壞交通安全等重點問題治理。

《綱要》強調，社會心理服務體系和疏導機制、危機干預機制是近年來政法領域的工作重點。要建立健全基層社會心理服務工作站，發展心理工作者、社會工作者等社會心理服務人才隊伍，加強對貧困人口、精神障礙患者、留守兒童、婦女、老年人等的人文關懷、精神慰藉和心理健康服務。

另外，健全執法司法機關與社會心理服務機構的工作銜接，加強對執法司法所涉人群的心理疏導。推進「青少年維權崗」、「青少年零犯罪零受害社區（村）」創建，強化預防青少年犯罪工作的基層基礎。

（新京報）