武漢17歲少女僅穿內衣褲墮斃　相識4天男友稱二人相約自殺後反悔

武漢一名來自湖南邵陽的17歲少女近日認識了一名21歲的男子，不料僅相識4天，就突然從21樓天井墮下身亡，且死亡當時僅穿著內衣褲。 男方到案後供稱，事發當天兩人發生爭執，他一氣之下衝到天井打算跳樓，結果少女也說要一起跳，便一躍而下，但最終男子並未自殺。針對男子說詞，死者家屬表示無法接受，反指男子沒有報警及叫救護車，懷疑內情不單純。

17歲少女從21樓天井墮下身亡（點圖放大）：

綜合內媒報道，死者堂姊李女表示，今年11月28日，她接到武漢警方的電話，指堂妹在前一天凌晨0時左右，從武漢一處民宅的21樓天井墮樓身亡。警方還告知，少女身亡時身上只穿著內衣褲，一名自稱與少女交往的男子涉案，該男子年約21歲左右，兩人僅相識4天。

該名男子供稱，當晚他和少女吵架，兩人分別站在兩個天井上，自己想不開準備自殺，孰料對方也說要一起跳樓，語畢便跳下，他則沒有自殺，也沒有報警和對少女施救，獨自離開了現場。隔天早上才有民眾發現少女遺體。

少女家屬質疑該男子的說法，指男子事發時沒有報警或施救，加上少女遺體被發現時，身上只穿了內衣和內褲，「武漢的夜裡那麼冷，為什麼只穿內衣內褲跳樓？」少女堂姊指，自小與死者一起長大，她天性樂觀，不可能跳樓輕生，懷疑是遭到該男子騙財騙色，才會導致事故發生。她又質疑，該男子自稱與少女是男女朋友關係，但現在少女已經去世，沒有其他人可以證實他的說法。

武漢警方表示，目前涉案的男子已被刑事拘留，初步判斷少女是當場死亡，但驗屍報告尚未出爐，其他細節仍有待進一步調查。

內媒報道又指，少女母親早已不在人世，長年寄居於親戚家中。少女曾於2016年時與一名男子離家出走，家人報警後少女曾回家一次，其後再出走，在各地打工維生，之後便甚少與家人聯繫。少女友人透露，少女最近在武漢學習紋身，曾經說過「想要找個男朋友，未來好好過日子」，並沒有輕生念頭。

（綜合報道）