當街拉掛橫額侮辱記者　廣西兩漢被判賠禮道歉兼賠錢

廣西柳一名男子覃某早前因不滿有報道指其違建，專門製作了兩條帶有侮辱性字眼的橫額，並出資指使黃某掛於臨街違法建築上，侮辱涉事記者。柳州市柳南區人民法院近日一審宣判，判處兩人要向記者賠禮道歉，並賠償精神損害撫慰金。

事源2017年8月，《南國今報》報道指，覃某2011年在龍屯路違法搭建了300多平方米的建築，直接封死了鄰居劉某朝的房屋正門，後者屢次投訴，當局亦曾進行過3次強拆，可每次建築都會恢復原狀。

覃某見報後，製作了兩條橫額，上面寫有「失地農民要生存，要活路，《南國今報》記者劉某、王某不經調查，歪曲事實，顛倒黑白……搶奪侵害失地農民的合法權益」、「堅決反對強徵、強拆、失地農民要生存、要活路，拆遷公司無任何徵地手續、強征農民土地及房屋無人管？」，出資200元（人民幣．下同）讓黃某掛在違章建築的臨街門口，因而被行政拘留5日。

前年5月，涉事記者王某、劉某及劉某朝以誹謗罪為由，向柳南區人民法院起訴覃某、黃某。庭審期間，兩被告繼續對3名原告進行侮辱、誹謗而被法官警告和訓誡。覃某認為，是劉某朝侵占村集體土地，而王某、劉某不經調查、報道假新聞。

劉某朝立即以土地使用權及房屋登記證主張自己的合法權屬，至於記者方面，法院認為無論是否不經調查歪曲事實，被告都應該遵循法律途徑行使民事權利，但在公共場合拉掛橫額，以「腐敗違法法官」、「為腐敗法官充當走狗」等字眼描述原告，其行為已經構成對3人的名譽權侵害。

最終，法院在12月21日一審判決，判覃某、黃某在判決生效之日起10日內，在《南國今報》上向原告們賠禮道歉，以恢復名譽，另要共同賠償原告精神損害撫慰金共計3000元。

（南國早報）