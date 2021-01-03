新冠肺炎丨大連防疫義工乘貨車做檢測　官方：嚴厲批評社區書記

內地新冠肺炎疫情持續，除了醫護人員一直堅守崗位，亦有民眾做義工出一份力。惟昨日（1月2日）網傳遼寧大連有十多名穿着全套保謢衣的醫護和義工，竟全部人擠上一輛細貨車，被網民質疑當局安排不妥。 對此，大連金普新區工作委員會宣傳部今日（1月3日）公布，涉事21人均為義工，當日到社區協助核酸檢測入戶登記工作，因與小區距離僅300多米，義工李某山便提議大家乘坐其貨車前往，可以節省體力和時間。有關部門事後已對涉事社區書記和人員作出嚴厲批評。

21名義工全部擠上一輛細貨車。（影片截圖）

消息指，經金普新區疫情防控指揮部調查核實，網傳情況發生在金州區站前街道。當日，街道進行第五輪入戶核酸檢測，連勝社區和嘉佳園小區自發組織21名義工協助核酸檢測入戶登記工作，並乘坐義工李某山的貨車前往和嘉佳園小區。

站前街道得悉後，對涉事社區書記和人員作出嚴厲批評，並責令全街加強對義工的教育、組織和管理，要求全街既要全力以赴做好疫情防控，更要帶頭遵章守紀。街道還第一時間對全街機關幹部、村（社區）工作人員、義工提出警示，要堅決杜絕此類事件的發生，確保疫情防控工作有力有序。

21名義工全部擠上一輛細貨車。（影片截圖）

金普新區疫情防控指揮部亦對全區提出要求，所有防疫工作人員、義工都要引以為戒，舉一反三，嚴格落實疫情防控各項制度和要求，科學有序、規範高效地做好疫情防控工作，堅決阻止疫情蔓延。

事件引起網民討論，認為義工初衷是想好事，讓大家節省體力，只是未有留意舉措非常危險，且干犯載貨汽車車廂不得載客等守則，未料被部分「有心人」添油加醋大做文章，希望有關部門不要責怪涉事義工的行為。