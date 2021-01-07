廣西男以4麻袋硬幣交法院判決賠款　被指「消極對抗司法」遭重罰

2020年12月29日，廣西北海一間汽修店的老闆葉某望因不滿法院判決要向原告支付3萬多元（人民幣，下同），因此扛著4麻袋硬幣到法院交執行款，不僅遭到拒收，法院還以「消極對抗司法工作」為由，當日對其處罰5萬元。 事件引發爭議，有網民質疑拒收人民幣的做法是否合法。對此，有律師指出，葉某望的做法阻礙了司法工作人員執行職務，法院的罰款決定適用民事訴訟法的相關規定。

據界面新聞報道，事緣2019年11月，涉事汽修店員工朱某被老闆葉某望解僱，為討要自己應得的工資，朱某將葉某望起訴至海城區法院。由於朱某在入職時未簽訂勞動合同，葉某望認為朱某儘管工作了1年，但仍是臨時試用工，因而拒絕支付。

法院一審判決認為，雙方存在勞動關係，汽修店應向朱某支付2019年10月的工資差額700元，以及朱某工作期間未簽訂書面勞動合同雙倍工資差額33640元。葉某望不服，並上訴至北海中院，但遭二審駁回。

法院對葉某望「消極對抗司法」的做法罰款5萬元。（微博）

判決下達後，葉某望遲遲不履行判決。2020年12月25日，法院下達《執行裁定書》，在未查到其他可執行財產後，法院查封葉某望名下一輛私家車，並對其發出限制消費令，並將其納入失信被執行人名單。

2020年12月29日下午，葉某望帶着幾名員工，扛着4個裝滿面值1元硬幣的麻袋，共計兩萬元，到法院繳納執行款。海城法院當下指出，葉某望做法是消極對抗行為，已經嚴重阻礙了執行工作，申請人拒絕收這些硬幣，法院並對葉某望的汽修店罰款5萬元。

海城法院表示，法院下達的執行通知上已經寫明法院「一案一帳戶」的銀行帳戶，並要求葉某望通過銀行轉帳的方式還款，但葉某望仍故意通過「給硬幣」的方式，消極對抗執行工作。目前葉某望仍未履行還款義務，且對處罰結果不服並向北海市中級人民法院申請復議。

男子葉某望（左）以4麻袋硬幣繳交執行款，被當事人拒收。（界面新聞）

對於法院的罰款處罰，網民意見不一，有人質疑拒收人民幣的做法是否合法，認為罰款決定太過草率，但也有人認為，當事人消極對抗司法的意圖已經非常明顯：

「法院單方面就能罰別人這麼多錢嗎」 「罰款的法律依據是甚麼？總不會是因為他們是執行法律的所以就有法律的解釋權吧！」 「這不是拒收的問題，而是被告故意以小額支付，不能助長囂張氣氛」

律師籲建立「有限法償」制度

上海德禾翰通律師事務所律師魏凡表示，嚴格來說，用硬幣支付工資的行為並不違法，但在執行過程中，被執行人也有配合的義務。根據民事訴訟法規定，以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執行職務的，人民法院可以根據情節輕重予以罰款、拘留；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

魏凡認為，「該案例中，法院處罰決定適用的就是『其他方法』這一款，所以法院也不違法。」不過，這只是一個兜底性條款，關於此次處罰行為的合法性依據，法律並未作出明確規定。

他建議，最高法可以出台細化要求，比如「不允許使用硬幣做執行款」。但這種規定的適用範圍很狹窄，無法應對目前數字支付已經普及的現代社會。只有仿效港澳和新加坡，建立「有限法償」制度（限制一次支付行為中的貨幣數量），才能從根本上解決這個問題。

（界面新聞）