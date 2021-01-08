有片｜安徽公司獎勵員工超市免費掃貨1分鐘　網民：別人家的老闆

本港連鎖超市百佳去年推出「誠心賞你」大抽獎，10名頭奬得奬者可以在超市內免費掃貨1分鐘，但由於疫情反覆要配合防疫措拖，活動要延期。但近日在內地也有人在超市舉行類似的活動。 安徽阜陽市一間公司周二（5日）獎勵所有公司員工，在超市進行「一分鐘搶購」活動，只要放進購物車中的物品就全部由老闆埋單，但僅限於單價100元（人民幣，下同）或以下的物品。有該公司員工表示，「這比直接發錢要刺激」。

據網上流傳影片顯示，一聲「開始」令下後，在起跑線做足準備的員工紛紛捉緊時間掃貨，員工在貨架上拿過物品後，需要返回起跑線放到購物車中，以此往復。火爆的現場氣氛也吸引了不少顧客駐足拍照。

有公司員工介紹指，「大概有四、五十個員工，最多的搶一千多元的貨物，八百多、六百多的都有，因為事先有規定，只能搶購單價100元以下的商品。考慮到安全問題，易碎物品也是不能搶的」。

公司員工稱，老闆這次給她們的福利，一方面是娛樂，一方面是那種氛圍感，大家都非常激動，這個比直接發錢給你還要刺激。

網民熱議：

「別人家的老闆」。 「錢不錢的不重要，主要是喜歡這種老闆」。 「想問問這家公司的老闆：你們公司還缺人嗎」。 「我也想參與」。 「我媳婦兒搶了數十包姨媽巾，她說一年的用量都夠了，我心態崩了」。 「這個很好，增強團隊凝聚力，其他企業或公司可以借鑑下」。

（網易新聞）