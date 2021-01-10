甘肅一男子以「免費收酒瓶」誘女環衛工回家　強奸後拋屍垃圾場

甘肅蘭州市女環衛工阿美前年6月遭強姦，更被膠紙封堵口、鼻及被人掐頸而窒息死亡，事後被棄屍於一處拆遷工地垃圾場內。警方後來調查發現，中年男子顧軍以免費收酒瓶為由騙阿美回家，姦殺對方後棄屍。 中國裁判文書網近日公開該案一審判決書，甘肅蘭州市中級人民法院將顧軍判處死刑、剝奪政治權利終身。

事發於前年6月26日晚上，顧軍在家中喝了4支啤酒，在街上亂轉時遇到正在打掃衛生的阿美。他表示，當時喝酒後比較興奮，想叫對方回家發生性關係，若對方不同意就想強姦她。他聲稱可免費收酒瓶（可用於廢品轉賣），阿美信以為真，於是跟他回家。

顧軍供述稱，他趁阿美收拾酒瓶時，將對方推到床上要發生性關係，並向她表示可以給錢，但女方不同意。阿美不斷反抗，顧軍於是多次對她進行暴力鎮壓和語言威脅，並一共強姦5次，最終導致阿美窒息死亡。

顧軍以免費收酒瓶為由騙阿美回家，姦殺對方後棄屍。（網上圖片）

他辯解，自己知道強姦是犯罪行為，當時因酒後想與女人發生性關係，直到發現對方不反抗、雙腿已經僵硬，才知道阿美死亡。他為死者穿上褲後，將她放上一輛人力三輪車並用被褥遮蓋，再挑選一個正在拆遷、人少的區域，將阿美的屍體丟棄在一個拆遷的垃圾空地上，用一堆彩鋼板房鐵皮擋住。顧軍之後回家丟棄阿美的手機卡，處理犯罪現場。

死者家屬翌日報案，警方事後在高灘拆遷工地找到阿美屍體，並透過翻查閉路電視發現顧軍的蹤跡，最終在蘭州市城關區將他拘捕。

甘肅蘭州市中級人民法院一審，判處顧軍死刑、剝奪政治權利終身。（網上圖片）

法院一審審理認為，顧軍違背婦女意志，採用暴力、脅迫手段強行與被害人發生性關係，致被害人當場死亡，其行為構成強姦罪。顧軍基於強姦一個犯意，在強姦時為壓制被害人反抗和呼救，先後掐頸、用膠紙纏繞雙手、口鼻等暴力、脅迫行為，之後繼續與被害人發生性關係，致對方當場死亡。

法院指出，本案屬於強姦致人死亡的加重情形，應以強姦罪一罪從嚴懲處。綜合上述情節，顧軍犯強姦罪成判處死刑，剝奪政治權利終身，並向死者家屬賠償經濟損失共計51854元（人民幣）。

（瀟湘晨報）