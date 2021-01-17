海南農戶賣海鴨標註「國宴用鴨」　違反《廣告法》遭重罰40萬

海南省萬寧市農民陳進山，因在銷售家養鴨子系列產品上標註「國宴用鴨」等字樣，涉嫌違反《廣告法》中「使用廣告違禁詞」的行為，被罰款40萬元（人民幣，下同）。 陳進山早前收到《行政處罰決定書》。其女婿常何上周五（15日）稱，由於罰款太重，未來擬向法院提起訴訟，請求免於或減輕處罰。

陳進山養殖的海鴨。（紅星新聞）

現年59歲的陳進山於2017年11月成立萬寧笑康南海和牛養殖產銷專業合作社（下稱「笑康養殖合作社」），開始從事海鴨養殖。常何表示，去年初受疫情影響，岳父養殖的海鴨嚴重滯銷；在當地政府的提倡下，便開設了淘寶店並在網上銷售。2019年11月至2020年6月期間，陳進山曾將海鴨供給深圳五洲賓館，並有發票憑證。

常何稱，由於該賓館屬於國宴賓館，岳父覺得很自豪，所以在淘寶店舖標題、名字和包裝上，都列明了「國宴用鴨」字樣，包括將開設淘寶店店名定為「國宴用鴨笑康牌飛海鴨」，店內銷售的「國宴用鴨-笑康牌飛海鴨（海上海鴨農場）」 、「海鴨蛋-笑康牌飛海蛋（國宴用鴨）」等。

直到去年10月，綜合行政執法局檢查時，常何等人才知道自己違反了《廣告法》的相關規定。他表示，當局查處時淘寶店的級別並不高，確實不知道列明「國宴用鴨」是違法，事後也及時糾正，屬於《行政處罰法》中首次且情節輕微的情形。

據《行政處罰決定書》所載，經查明，其淘寶店自去年2月至10月，共銷售58隻海鴨，銷售金額為8691元，違法所得568.4元；因當事人在線下銷售的海鴨產品未進行銷售口賬登記，所以線下產品銷售金額無法計算。當事人在包裝上標註「國宴用鴨」等廣告禁用詞彙字樣，違反《廣告法》的規定，該局決定責令當事人停止發布廣告並給予行政處罰，罰款40萬元。陳進山事後不服，提出聽證申請。

產品包裝​​印有「國宴用鴨」字樣。（紅星新聞）

去年12月31日，萬寧市綜合執法局就相關事宜舉行聽證會，陳進山委託了海南業茂律師事務所律師作為申請人進行申訴答辯，提出「國宴海鴨」不屬於廣告禁詞，並未使用「國家」「最」「級」等廣告極限用詞；銷售的海鴨價格屬於正常市場價格，並未損害到消費者的知情權、財產權等權益。同時，其違法行為應屬於「虛假廣告」的範圍，應以《廣告法》第55條第1款規定，處以廣告費用3倍以上5倍以下罰款。

萬寧市綜合行政執法局表示，農戶響應政府號召通過電商銷售農產品，但銷售行為必須按《廣告法》執行，而陳進山經營的養殖合作社，在線上、線下銷售過程中使用了「國宴海鴨」廣告禁用詞，違反《廣告法》的相關規定，而處罰金額主要依據《海南省工商行政管理行政處罰自由裁量基準》執行。

合作社的海鴨加工處理場。（紅星新聞）

常何強調，去年10月9日收到責令改正通知書後，已即時將店舖產品下架，並未造成嚴重後果，且積極配合相關部門調查處理，屬於《行政處罰法》中首次且情節輕微的情形，應該減輕或免於處罰。由於罰款太重，下一步擬向法院提起訴訟。

（紅星新聞）