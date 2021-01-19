中石化推自家品牌螺螄粉　專家：通過零售業務探索非油市場

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-19 12:00

近日，中石化推出螺螄粉自家品牌「易姐姐螺螄粉」，引起關注。這也是中石化繼涉足咖啡、生鮮市場後的又一次跨界。在業內人士看來，這是中石化通過零售業務進一步探索非油市場。

螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，由柳州特有的米粉，加上酸筍、木耳、花生、油炸腐竹、黃花菜、鮮嫩青菜等配料及適度的酸辣味和煮螺螄的湯水調合而成。

內媒報道指，「易姐姐螺螄粉」在全國近3萬家中石化旗下的易捷便利店上架。「易姐姐螺螄粉」產品包含袋裝水煮型和桶裝沖泡型兩種型式，袋裝系列產品目前有促銷優惠，折合每包9元（人民幣，下同）。從價格上看，相較於當前市場上熱度較高的「李子柒」、「螺霸王」等螺螄粉品牌便宜。

中石化方面介紹指，「易姐姐螺螄粉」從組建團隊到產品上市，前後歷時6個月。專研團隊走訪廣西柳州當地有名的80多家螺螄粉店鋪，拜訪59位大師，共同深入探討螺螄粉製作工藝。

內媒指，在業內人士看來，從之前的成立合資公司到現在推出自家食品品牌，中石化有意藉此繼續深化混合所有制改革。不過，新的業務領域就會遇到新老對手發起的挑戰。同時，涉及網紅產品本身就是把雙刃劍，面對眾口難調的消費者，中石化的「易姐姐螺螄粉」標準化能否滿足消費者的需求也有待市場的檢驗。

（綜合報道）