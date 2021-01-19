山東女使用iPhone被男子大罵「是不是中國人」　下車後還遭尾隨

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-19 15:48

近日，在山東煙台，一名女子在乘搭巴士期間，因為使用的是iPhone手機，遭到一名陌生中年男子指責謾罵，並被質問「你是不是中國人」。女子下車後，男子還一路尾隨謾罵。

據網傳視頻片段顯示，在一輛巴士內，一名中年男子見一名女子用的是iPhone手機後便大喊到，「蘋果的吧，你能買蘋果的嗎？你是不是中國人」。女子感到被冒犯後回應到，「我買多少部蘋果跟你有什麼關係，我是中國人啊，你根本就沒用一點外國的東西啊」。男子仍不依不饒地說，「走，咱倆去公安局」。

據這名女子介紹指，中年男子上車後一直用奇怪的眼光打量她，一開始並未加以理睬，惟中年男子見其使用iPhone手機後，更是當眾指責了15分鐘，女子下車後還遭到了中年男子的尾隨謾罵，中年男子還作勢要踢她。

這名女子表示，自己使用iPhone系統已有七八年之久，「我覺得用蘋果手機和愛國沒有關係」。

事件流傳後亦引發網民評論：

「那用安卓機（Android）幹啥，安卓系統都是美國的」。 「想耍流氓隨便找了個藉口」。 「不是壞人變多了是紅衛兵老了」。 「狹隘的愛國主義教育其結果不是極端和無知，就是虛偽和人格分裂」。 「幸虧沒碰上我，不然得抽他一頓」。

（鳳凰網）