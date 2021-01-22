南京學者研究一億年前螢火蟲祖先　揭秘發光不為求偶而是嚇唬敵人

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-01-22 15:12

中科院南京地質古生物研究所的研究人員，在一億年前的緬甸琥珀中發現螢火蟲的「祖先」白堊光螢。 研究發現，牠們的發光器官位於腹部，功能並不是為了求偶，而是為了嚇唬敵人。

裝載白堊光螢的琥珀僅有硬幣大小。（現代快報）

副研究員蔡晨陽介紹，甲蟲是世界上生物多樣性最高的一類動物，全世界已報道的昆蟲有40萬種以上。事實上，地球上每四種動物之中，就有一種是甲蟲，甲蟲共有170多種大類，螢火蟲就是其中一類。陸地動物中能發光的大多數都是甲蟲，其中又以叩甲總科的物種最多。大部分發光的叩甲總科的物種都屬於「螢類」，包括螢科、光螢科、雌光螢科以及一個於2020年新建立的華光叩甲科。

除了華光叩甲科外，螢科、光螢科與雌光螢科的身體都比較柔軟，很難保存為化石，故此此前並沒有相關化石被正式報道。但今次蔡晨陽以及其實習學生李言達等人，就與捷克帕拉茨基大學、英國布里斯托大學，及國內中山大學的同行合作，從緬甸琥珀中發現一個叩甲總科的新科「白堊光螢科」。

白堊光螢科（Cretophengodidae）在演化史一的位置。（現代快報）

這隻一億年前的螢火蟲，頭部有一對觸角，呈雙櫛狀。至於前胸腹板就比較發達，鞘翅完全覆蓋腹部，腹部可見腹板6節。蔡晨陽直言，在2019年從緬甸獲得這隻琥珀中的螢火蟲後，「當時我一看就覺得非常奇怪，幾乎所有甲蟲的觸角都是11節的，而這只有12節觸角。」李言達亦稱，根據形態特征，推測牠可能屬於光螢科與雌光螢科進化枝的基幹類群。

螢火蟲在求偶期間，會在漆黑夜裡發出點點亮光。作為螢火蟲的「祖先」，白堊光螢一樣能發光，其發光器官位於腹板上的第1節至第3節，是一個淺色明亮的區域。研究人員以白堊光螢和現代的光螢科甲蟲，以及狹義的螢火蟲做對比研究，發現白堊光螢科與光螢科十分類似，牠們發光一般常見於幼蟲和雌性，雄性較少，功能是防御。研究團隊推測，白堊光螢發光或許是為了抵御捕食者。

白堊光螢與其現生近緣類群光螢科與雌光螢科的對比。（現代快報）

蔡晨陽認為，白堊光螢的發現，對於研究叩甲總科中生物發光的起源與演化具有重要意義為，並為這一類群的軟軀體化及生物地理提供新見解。華光叩甲科昆蟲的身體完全硬化，但螢類進化枝中的其餘類群，身體形態都發生強烈軟化，而白堊光螢的就介於兩者之間，處於中間過渡狀態，填補演化史上的缺環。

（現代快報）