有片．慎入｜懶理4歲孫女勸阻強行闖紅燈　福建翁被撞身亡

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-01-28 17:30

福建莆田周三（27日）發生悲劇一幕，一名爺爺強行帶着4歲的孫女闖紅燈，結果兩爺孫皆被一輛轉彎的車輛撞倒，當中爺爺證實已經不幸身亡。 事件引發網民熱議，不少網民認為爺爺帶着孫女還闖紅燈不妥，違法在先，要負上全責，「爺爺這是用生命給小孫女上了最後一課」；但也有許多網民認為司機減速不夠，雙方都有責任。

從影片可見，當時孫女已兩度拖拽勸阻，但爺爺仍然不顧，強行拉着她闖紅燈，結果皆被一架正在轉彎的深色私家車撞上，其中孫女被撞倒後立即爬起，惟爺爺卻一直倒地不起，隨後被交警證實已經不治。

據《道路交通安全法》規定，機動車行經人行橫道時應當減速行駛，如遇行人正在通過人行橫道則應當停車讓行。因此，網民對事件的看法不一，一方面，許多網民認為爺爺的行為非常有問題，責任最大，「為什麼都罵司機啊，明明是老人闖紅燈啊」、「小的懂事反而老的不懂事」、「孫女想把你從死亡線拉回來，可惜你太固執了，還差點害了孫女」，更有人認為女孩可能從此會有負疚感，為此感到心痛。

另一方面，也有網民認為司機減速不夠，導致一場本應可避免的悲劇最終發生，更有人質疑從片段可見，司機的角度理應能看到正在過馬路的兩人，懷疑其當事走神。不過也有熟悉駕駛的網民認為，司機可能是遇上A柱盲區，導致視野受阻，應該交由交警判斷。

（綜合報道）