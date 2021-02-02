江西安遠財政局變「廟宇」：門前有人燒香祈福　當局指是地方習俗

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-02-02 18:15

近日內地網絡傳出照片顯示，江西省贛州市安遠縣財政局大門口，台階上點着香和蠟燭，財政局還為此發佈告示，要求民眾不要到門前燒香。 安遠縣財政局周二（2日）向內媒表示，祈福事件發生在1月31日凌晨，是財政局附近居民的自發祈福行為，屬於當地習俗，也是偶然有之，目前大樓門口已被清理乾淨。

根據網上熱傳的兩張照片，其中一張照片中，作為公家機關的安遠縣財政局門口像一個祭拜場所，燒香點蠟燭，同時，照片上還可以隱約看到「安遠縣財政局」的牌子，旁邊有「科學理財催發展」的紅色對聯部分內容。不少焚燒中或焚燒後的香梗、蠟燭、紙屑，以及蘋果、牛奶、塑膠袋隨處可見，甚至有以奶粉罐製作的臨時香爐。地磚等地方，還有被香燭燻黑的痕跡。

而另一張圖片則是安遠縣財政局1月31日的《關於禁止在財政局機關大樓門口燒香點燭等祈福活動的告示》，上面寫著：「各位父老鄉親：喬遷嫁娶乃人生大事、喜事，舉行一些祈福儀式也是可以理解的，但在財政局大樓門口燒香點蠟燭更多的是一種心理慰藉，並沒有真正的實際作用，反而破壞了政府機關的嚴肅性、權威性，給社會造成一定的不良影響，也違背了祈福的初衷。在此，鄭重告示，做現代人，行文明事，禁止在財政局大樓門前燃香點蠟！特此告示。」

安遠縣財政局工作人員周二（2日）表示，網傳圖片內容基本屬實，事情發生在1月31日的凌晨，這種行為是當地人的一個習俗，嫁娶喬遷之類的喜事，用這樣的方式求得一種心靈安慰，財政局也確實就此事發布了相關告示，目前大門口也已被清理乾淨。

工作人員表示，「這是附近居民自發的一個祈福行為，是偶然性的」，「可能只是個別市民自己的心願」，而此前從未發生過這樣的現象，「擺放告示只是我們平時工作中對外進行文明勸導宣傳」。

事件引發網民熱議，有人表示，對這樣的祈福方式感到不解，也有人調侃道，何不去銀行、證監會門口燒香：

「去銀行門口拜豈不更好？」 「有本事讓人家給你點錢，看人可睬你，愚昧無知」 「說明百姓務實了，以後正月初一迎財神，正月初八迎財政局」 「股民們得去證監會門口燒燒香」

（封面新聞）