江西景區象鼻山戴「最大布口罩」破健力士紀錄　網民嘲：只是白布

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-03 14:50

新冠肺炎疫情持續，市民出外時仍需戴口罩做好個人防護。近日，江西鷹潭龍虎山景區為了將自我推廣和防疫宣傳結合，竟為當地著名景觀象鼻山戴上「口罩」，更成功申報「最大布口罩」的健力士世界紀錄。 不過，網民對此似乎不受落，認為所謂「口罩」只是白布，更調侃稱「是防疫工作太閒了，還是龍虎山的紗布太多了呢？」。

由於整個山體猶如一隻巨型石象在汲水，故而得名「象鼻山」。（網上圖片）

消息指，龍虎山景區1月31日組織開展「吉象喊你戴口罩」微倡議景區接力活動，8名藥農攀上象鼻山崖，利用長繩將一塊巨大的白布掛在「象鼻」的底部，一條長達15米的巨型條幅亦被掛上象鼻山頂，並寫上「龍虎仙境、吉像天成」。同時，龍虎山景區將「戴口罩」的全過程通過各個平台現場直播，並號召各大景區景點加入戴口罩接力活動。

據了解，龍虎山景區本次為「象鼻山戴口罩」活動，既是為「打響象鼻山遊覽區知名度，夯實龍虎山全域旅遊品牌影響力」，也為了「倡導疫情防控從自身做起，帶好口罩安全出遊」。此外，「象鼻山戴口罩」得到當地政府支持，鷹潭市副市長蔡江亦參加了活動的啟動儀式。

江西省文化和旅遊廳本月1日在官方微博公布，象鼻山上的口罩已成功申報健力士世界紀錄，成為「世界上最大布口罩」。不過，健力士世界紀錄官方網站上關於「世界上最大布口罩」的記錄尚未更新，目前記錄保持者為沙特阿拉伯吉達市（Jeddah）的一家貿易公司，於去年8月30日製造一個72㎡大的口罩。

據介紹，江西鷹潭龍虎山一處高約100米的山峰有一石梁凌空垂下，由於整個山體猶如一隻巨型石象在汲水，故而得名「象鼻山」。龍湖山景區官網介紹，「象鼻山」是長期受雨水沖刷溶蝕風化而脫落，造成崩塌殘餘型的石梁穿洞類景觀。

（綜合報道）