大逆轉︱先被妻撞破裸聊求原諒　丈夫揭發養「便宜仔」後態度大變

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-26 16:47

家住浙江杭州的王女士與丈夫李先生結婚20年，育有一子。去年年底，李先生迷上網絡遊戲，王女士本以為丈夫平時在外工作辛苦，回家打機是想放鬆心情，未料李先生竟戀上了一位年輕的女玩家，其後更與對方發展成網上情侶關係。 在撞破丈夫與女玩家「裸聊」後，王女士難忍背叛，執意要離婚，李先生則多次向王女士懺悔和請求原諒。但就在二人調解期間，兒子的一通電話讓事情發生大逆轉，李先生發現兒子非自己親生，因此反過來要求與王女士離婚。

兒子一通來電挖出了家人隱藏20年的秘密。（示意圖/資料圖片）

據《浙江法制報》報道，「遊戲出軌」東窗事發後，李先生與王女士今年年初到鎮矛調中心接受調解。在調解員的勸導下，二人關係本有望修復，這時李先生突然接到兒子來電，得知兒子去了捐血，血型是O型。

李先生是AB型血型，按照遺傳生物學概率，如果父母有一方是AB型血，子女不可能是O型。發現異常後，李先生做了親子鑒定，結果顯示兒子非他親生。王女士此時才坦陳自己隱藏了20年的秘密。原來，王女士與李先生戀愛時，曾經因為吵架冷戰，剛好前男友想要復合，王女士禁不住對方死纏爛打，半推半就與前男友發生關係。

後來，王女士與前男友斷絕聯繫，跟李先生結婚成家。但直到拿到鑑定書的那一刻，王女士才意識到自己當初懷的是前男友的孩子。李先生得悉後隨即要求與王女士離婚，「她得淨身出戶（即放棄一切共同財產），並且賠償我這麼多年來的撫養費和精神損失費。」

王女士承認自己有錯在先並同意離婚，但不願意「淨身出戶」，「假如不是我當年辭職做家庭主婦，辛辛苦苦操持這個家，照顧他爸媽和孩子，他哪裡能安心在外面賺到這麼多錢？」據悉，李先生與王女士婚後的共同財產中，有四套房產，最終經調解員協調，二人各分得兩套房產。

（浙江法制報）