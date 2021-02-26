山東翁撞死爬車情緒失控男　涉過失殺人自辯以為遇「碰瓷」或道友

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-26 16:06

山東濰坊年屆六旬的老人李吉孝早前酒後駕車期間，陌生男子李某卻因與妻子爭執後情緒失控，突然上前趴在其車頂部。結果，由於誤以為遇到「碰瓷」或吸毒的，李吉孝加速希望擺脫李某，詎料導致後者從車頂摔下，最終救治無效死亡。 李吉孝在一審被判刑兩年半後提出上訴，案件周四（25日）在濰坊市中級法院二審開庭審理，期間李吉孝堅持自己無罪，事發時的決定應定性為正當防衛，檢方則依然認定其構成過失致人死亡罪，案件將擇日宣判。

案情指，2019年8月17日中午，李某與妻子侯女士與房東商談租房事宜，不過李某精神因未達成協議而受到刺激，後來與妻子爭執後更加失控，於是跑至街上，先是攔停一架黑色越野車，之後一度進入後方一架白色廂貨車，最後來到了李吉孝的車旁。

李某與妻子爭執後跑到街上攔車。（紅星新聞）

此時，李某突然上前沿着車頂攀爬，並趴在車輛頂部；李吉孝以為對方故意想「碰瓷」索財或是吸了毒，情急之下啟動車輛並加速左轉，繞過前面的廂貨車，結果行駛了一會後，李某從車頂上摔下傷及後腦。

李某後來被送往濰坊市中醫院救治，期間他一度從醫院跑出逃脫，結果被行人和警員截住。最終，李某經搶救無效於數日後死亡。

李某一度從醫院逃脫。（紅星新星）

法院一審認定，李吉孝的行為構成過失致人死亡罪，遂判囚兩年半，並賠償被害人家屬11.8萬餘元人民幣。李吉孝不服上訴，李妻也因對附帶民事賠償不滿而提出上訴。

在上訴狀中，李吉孝指出現有證據不足以認定其構成上述罪名，他認為李某之死屬於意外事件，在案證據未確實、充分地證明對方的顱腦損傷是從其車上摔下所致，特別是不排除對方自醫院跑出到被民警帶回醫院期間，有其他介入因素導致其傷的合理性懷疑。

李吉孝還指出，李某主動實施突然加害行為，直接觸發其避險和正當防衛本能，透過不停車繼續行進以擺脫對方的不法侵害，行為符合刑法關於正當防衛的規定，且沒有超出必要限度，故應認定為正當防衛，不應承擔刑事責任。他甚至表示，過度要求他當時停車的做法是不恰當亦不人道。

至於侯女士則曾表示，李吉孝的行為不能算作正當防衛，甚至不能算「過失」。

（紅星新聞）