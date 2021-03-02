中國橫跨5個時區　「北京時間」原來不是北京的時間？

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-02 21:06

在內地的新聞節目中經常會聽到「北京時間XX點整」。不過，所謂的「北京時間」其實並非北京市當地的時間，而是從中科院國家授時中心發播的標準時間。 其實，「北京時間」的基準線為「東經120度」，並在江蘇與浙江大面積穿過，因此「北京時間」更接近於「蘇浙時間」。江蘇更有不少以「東經120度」特色為主題的景點，吸引大量遊客打卡。

「北京時間」是東經120度的基準線。 （現代快報）

陝西天文台原台長漆貫榮介紹，為了統一時間，國際上採用每隔經度15度劃分一個時區的方法，全球共分為24個時區。中國地域廣闊，自西向東橫跨東五、東六、東七、東八、東九等5個時區。由於中國採用北京所在的東八區的區時作為全國標準時間，因此衍生「北京時間」。

漆貫榮表示，「北京時間」其實是東經120度的基準線，無錫、常州、泰州、杭州等處於同一經度上的城市都是「北京時間」，只要偏西一度就比「北京時間」 遲4分鐘；偏東一度則比「北京時間」早4分鐘。簡單而言，北京位於東經 115.7度-117.4度，因此北京地區的時間和「北京時間」遲約14分鐘。

由於「東經120度」經線在江蘇與浙江大面積穿過，因此「北京時間」更接近於「蘇浙時間」。（影片截圖）

事實上，授時中心起初由位於南京的中科院紫金山天文台負責，直到上世紀6、70年代改由上海天文台負責。不過，上海天文台靠東南沿海，信號發布要覆蓋全國較難，而授時中心的位置要盡量選在靠近地理位置中心地區且地勢開闊的地方，因此最於選址在陝西渭南市的蒲城縣。

其實，「東經120度」穿過多個東部省份，但因經線在江蘇與浙江佔據面積較大，因此地方時間更接近於「北京時間」。其中，浙江杭州、江蘇常州剛好位處於「東經120度」，因此最接近「北京時間」。

據介紹，常州是全國唯一一座「東經120度」經線穿過城區的城市，當地更有「東經120大道」和「東經120觀光塔」。觀光塔位於常州環球恐龍城內迪諾水鎮廣場的中心，高120米，360度旋轉上升，遊客登上塔頂後就能一覽常州環球恐龍城的全貌以及遠眺「東經120大道」。同時，迪諾水鎮內更刻有「東經120度」銘文的地磚、時光燈帶和鍾塔貫穿街區。

位於江蘇泰州泰興的銀杏公園內，也有一座「東經120度」經線穿越標識雕塑。該雕塑建於2006年，整個雕塑由底座、銀杏葉和地球3個部分組成。雕塑設計者，現年75歲的尤負滄憶述，由於「東經120度」經線比較虛擬，而銀杏是泰興最為知名的物產，公園又叫銀杏公園，因此雕塑以地球從銀杏葉中間穿過，表達「東經120度」經線穿過泰興。

（現代快報）