內地七旬婦腹痛幾十年　竟因「宮內節育器」移位並嵌入直腸所致

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-09 20:45

現年70歲的李婆婆近幾十年的時間，一直都伴有腹痛症狀，卻沒想到腹痛的原因竟是自己30多歲時在體內安放的「宮內節育器」移位，並已經嵌入盆底直腸所致。 近日，李婆婆在中國科學院大學重慶醫院普通外科進行了剝離手術，解決了幾十年的病痛。目前，李婆婆正在恢復中，精神狀態良好。

醫生為李婆婆進行檢查。（上游新聞）

據《上游新聞》報道，李婆婆在30多歲的時候安放了 「宮內節育器」，幾十年來她時常伴有腹痛，但都不嚴重，去醫院檢查後亦都沒有處理。直至今年2月18日，李婆婆突然下腹疼痛難忍，且輾轉幾個醫院均沒有得到解決。2月21日，李婆婆的家人緊急將其送到中國科學院大學重慶醫院（重慶市人民醫院）普通外科。經過檢查，發現是李婆婆體內的節育器出現了問題。醫生表示，李婆婆的「宮內節育器」不但移位，且已經嵌入盆底直腸，需要手術剝離。

2月25日，該院普外科主任醫師為李婆婆實施了手術，手術順利，並且以後都不會有問題了。醫生表示：「節育器並不容易取掉，已經出現水腫和感染。在剝離的時候要非常小心，一點一點慢慢地剝，避免損傷直腸。」

至於「宮內節育器」為何發生移位，中國科學院大學重慶醫院婦產科主任陳誠介紹指，「宮內節育器」是一種子宮腔內部的避孕裝置，特性是安全、簡便、經濟、可逆，易為育齡婦女接受使用，在20世紀60年代開始推廣。宮內節育器異位的原因是多樣的，比如放置時機不妥、子宮受損、子宮收縮、子宮病變​​等。他建議，放置的最初3個月應當加強自我觀察，一般在放置後第3、6、12個月時去醫院隨訪，以後每年隨訪一次。如果出現月經異常等情況，要及時到醫院檢查。同時，應該在絕經前後1年內取出。

「宮內節育器」通常以不銹鋼、塑料、矽橡膠等材料製成。（網上圖片）

據了解，「宮內節育器」又稱「節育環」，通常以不銹鋼、塑料、矽橡膠等材料製成，不帶藥的節育器稱「惰性宮內節育器」，如「宮內節育器」加上孕激素或銅，可提高避孕效果，稱之為帶藥或活性宮內節育器，是中國普遍使用的節育器械種類之一。

（上游新聞）