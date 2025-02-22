常混跡官方主辦講座　男子自稱國務院發展研究中心原研究員遭打假

內地一名叫阮曉東的男子被指以國務院發展研究中心原研究員、國務院發展研究中心機構研究員等名義進行多項活動，常混跡於官方主辦講座。周五（21日），國務院發展研究中心主管的《新經濟導刊》雜誌社發布聲明，對此表達了強烈譴責，並進行了澄清。



《新經濟導刊》雜誌社的聲明指出，阮曉東曾任該雜誌社編輯，但已於2018年4月離職，並未在國務院發展研究中心的任何研究單位工作。他的活動與該雜誌社及國務院發展研究中心均無任何關係。雜誌社表示，將保留追究其法律責任的權利，對於其假冒身份的行為表示嚴厲譴責。

《新經濟導刊》雜誌社的聲明。

報導中提到，一些自媒體宣稱阮曉東擁有中科院博士學位，是產業經濟和區域經濟研究的專家，並曾擔任國務院發展研究中心的研究員。這些報導強調了他在宏觀經濟及相關領域的專業能力，並指出他在不同場合的講座中深入分析了行業形勢及企業戰略。

例如，2月5日，某地建工集團舉辦的「新春第一課」培訓中，阮曉東以《建築施工企業三化轉型的方向和路徑分析》為主題進行講座。而在1月，某城建集團邀請他探討建築企業在新產業發展中的機遇和路徑。

阮曉東以國務院發展研究中心原研究員、國務院發展研究中心機構研究員等名義進行多項活動。（網上圖片）

此外，阮曉東還曾在地方政府舉辦的講座上以多重頭銜亮相，涉及金融服務農業發展及鄉村振興等主題。

值得注意的是，網友曾在國務院發展研究中心的官網留言，質疑為何阮曉東這位已離職且未獲得研究員職稱的人士，仍能以國務院及中心的名義活動。針對此問題，國務院發展研究中心在2025年1月回應表示，已對阮曉東進行了嚴肅談話，並強調不得再以中心相關身份從事活動，否則將面臨嚴重追責。