南航旅客遭廢棄針頭刺破手指出血 索賠10萬遭拒
撰文：林芷瑩
出版：更新：
1月26日，旅客傅先生乘坐南方航空CZ6928航班時，其食指被一枚廢棄針頭刺破，當場流血。他認為南航有嚴重疏忽和失職，要求賠償10萬元（人民幣，下同），但南航拒絕，並建議他循法律程序起訴。
新浪旗下消費者服務平台「黑貓投訴」介紹，1月26日，傅先生乘坐南方航空CZ6928航班，在飛行途中，當他將手伸入前排椅背置物袋取手機時，其食指被一枚裸露的廢棄注射器針頭刺穿。機艙服務員透露，這枚針頭疑似是上一位乘客使用後遺留下來，且未被及時清理。
落地後，傅先生深知不明針頭存在可能攜帶傳染病的巨大風險，便第一時間到醫院接受愛滋、乙肝、梅毒等多項傳染病篩查，但獲醫生告知，篩查全流程長達半年，期間他需要密切關注自身健康狀況。
傅先生稱，在就醫過程中，南航的工作人員並未有關心和慰問，也沒有告知他使用這枚針頭的乘客的健康情況，令他在精神上承受極大壓力。事發後，他陷入對傳染病感染的恐懼和擔憂之中，長時間的精神折磨讓他的心理狀態急劇惡化，最終被確診為中度抑鬱。
傅先生認為，南航在此次事件中存在嚴重的疏忽和失職，因此要求南航正式道歉，並賠償醫藥費、精神損失費等共計10萬元，同時負責他今後檢查和治療的相關費用。然而，南航拒絕傅先生的訴求，表示尊重他的選擇，並建議他循法律程序起訴。
《新聞晨報》報道，四川鼎尺律師事務所律師胡磊曾表示，若航空公司確實存在沒有及時清理機艙衛生的情況，造成旅客身體上的不適和後續一系列問題，航空公司應該承擔相應賠償責任。
吉祥航空航班提供過期食品 旅客棄千元賠償拒簽保密協議酷航西安飛新加坡航班因機械故障返航 有旅客稱引擎失火飛上海航班延誤近50分鐘 疑旅客帶打火機上機 溫州機場核實中山西飛湖北航班客艙內｢煙霧繚繞｣ 機場：冬季除霜產生霧氣2內地乘客飛新加坡航班上因拿行李大打出手 網民：要用鞭刑