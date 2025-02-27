南航旅客遭廢棄針頭刺破手指出血　索賠10萬遭拒

1月26日，旅客傅先生乘坐南方航空CZ6928航班時，其食指被一枚廢棄針頭刺破，當場流血。他認為南航有嚴重疏忽和失職，要求賠償10萬元（人民幣，下同），但南航拒絕，並建議他循法律程序起訴。



新浪旗下消費者服務平台「黑貓投訴」介紹，1月26日，傅先生乘坐南方航空CZ6928航班，在飛行途中，當他將手伸入前排椅背置物袋取手機時，其食指被一枚裸露的廢棄注射器針頭刺穿。機艙服務員透露，這枚針頭疑似是上一位乘客使用後遺留下來，且未被及時清理。

傅先生乘坐南方航空時，其食指被一枚廢棄針頭刺破流血。（影片截圖）

傅先生的食指被一枚廢棄針頭刺破流血。（影片截圖）

落地後，傅先生深知不明針頭存在可能攜帶傳染病的巨大風險，便第一時間到醫院接受愛滋、乙肝、梅毒等多項傳染病篩查，但獲醫生告知，篩查全流程長達半年，期間他需要密切關注自身健康狀況。

傅先生稱，在就醫過程中，南航的工作人員並未有關心和慰問，也沒有告知他使用這枚針頭的乘客的健康情況，令他在精神上承受極大壓力。事發後，他陷入對傳染病感染的恐懼和擔憂之中，長時間的精神折磨讓他的心理狀態急劇惡化，最終被確診為中度抑鬱。

機艙服務員為傅先生止血消毒。（影片截圖）

因擔心被廢棄針頭刺破手指會感染傳染病，傅先生事後確診中度抑鬱。（影片截圖）

傅先生認為，南航在此次事件中存在嚴重的疏忽和失職，因此要求南航正式道歉，並賠償醫藥費、精神損失費等共計10萬元，同時負責他今後檢查和治療的相關費用。然而，南航拒絕傅先生的訴求，表示尊重他的選擇，並建議他循法律程序起訴。

《新聞晨報》報道，四川鼎尺律師事務所律師胡磊曾表示，若航空公司確實存在沒有及時清理機艙衛生的情況，造成旅客身體上的不適和後續一系列問題，航空公司應該承擔相應賠償責任。