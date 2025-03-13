連花清瘟風光不再？促銷期低至每盒2.9元　生產商預料去年蝕8億

連花清瘟膠囊在新冠疫情期間大受民眾追捧，不少人甚至搶購囤積以抗疫，市面還出現炒價。不過事過境遷，隨著疫情形勢不再，連花清瘟膠囊的市場情況發生了顯著變化，促銷期間低至每盒3至4元（人民幣．下同）。



據內媒報道，近日，京東平台上多家藥店的旗艦店開始促銷臨期的連花清瘟膠囊，價格低至每盒3至4元。以藥濟德大藥房為例，該店的24粒裝連花清瘟膠囊每盒售價僅為3.49元，若一次性購買十盒，價格更可低至每盒2.9元，相當於每粒藥物僅需0.12元。

不過，客服人員提醒，這些低價的產品為臨期藥品，有效期至2025年5月31日。多家藥店均標示其連花清瘟膠囊的有效期到2025年5月或6月。

內地版連花清瘟膠囊。（呂穎姍攝）

港版連花消瘟膠囊，曾在疫情時期掀起搶購潮。（資料圖片）

連花清瘟膠囊的生產商以嶺藥業（002603.SZ）近期業績也大幅下滑，與疫情期間的繁榮形成鮮明對比。根據2022年財報，連花清瘟膠囊在感冒用藥中的銷售額位居首位，市場份額達10.20%。該年，其膠囊劑的生產量為192.47億粒，銷售量達197.16億粒。

然而，2023年，膠囊劑的生產量下降至143.12億粒，銷售量也減少至125.80億粒，庫存量則增加至約59.92億粒。以嶺藥業在1月下旬發布的2024年度業績預告中，預計將面臨淨虧損約6億元至8億元，同比下降達144.37%至159.16%。

該公司表示，業績變動的主要原因包括部分呼吸系統產品接近有效期，將減少相關產品的銷售收入，並對臨近有效期的存貨計提資產減值損失。此外，收入減少、原材料價格上漲導致毛利率下降，以及研發投入持續高企，均對其營業利潤造成了重大影響。