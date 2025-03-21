張家界天子山出現數千遊客滯留　景區：應急演練關了索道所致

周四（20日），湖南張家界天子山景區發生數千名遊客滯留事件，引發網友熱議。有網友在社交媒體上發布視頻，顯示遊客在下山時排隊混亂，等待時間長達幾小時，並表示這可能是由於景區正在舉辦救援演練所致。



爆料遊客提到：「在張家界天子山下山乘坐大巴，幾千人排隊，秩序混亂，排隊幾小時，觀景半小時。」隨後，有網友在評論區指出，滯留的原因可能與景區的救援演練有關。

天子山景區發生數千名遊客滯留事件。（影片截圖）

報道指，周四下午，張家界國家森林公園天子山景區舉行了高空救援模擬演練，參與人員包括索道維護人員、消防救援隊伍及社會專業救援力量。此次演練旨在檢驗索道的應急預案和操作流程，提高救援人員的業務素質和實際操作能力，並增強與周邊特種裝備行業的協同救援水平。

周五（21日），張家界市武陵源區文化旅遊和商務局的工作人員回應指，已接到多起詢問電話，並表示將展開調查了解具體情況，並建議遊客諮詢張家界武陵源風景名勝區和國家森林公園管理局。

內媒試圖聯繫張家界武陵源風景名勝區和國家森林公園管理局，但工作人員未對事件做出明確回應。

周四下午，張家界國家森林公園天子山景區舉行了高空救援模擬演練。（紅網時刻）

天子山景區的工作人員解釋，遊客滯留主要有兩個原因：一是當天正在進行應急救援演練，導致索道暫時關閉；二是有兩個大型旅遊團到訪，總共接近2000人，加上其他遊客，滯留人數約為3500人。為此，景區增派了近70輛大巴車來接送遊客，並表示當天所有遊客都順利下山。