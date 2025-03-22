託他人照顧女兒後被告知「已死亡」　夫妻不相信苦尋35年終團聚

1990年在河南永城失蹤的女子，周五（3月21日）在警方的幫助下與親生父母團聚。35年前，父母因外出工作，託付人幫忙照顧女兒，惟半年後被告知女兒「已死亡」，一直不相信這一消息的他們經過多次尋找，也終於如願以償。



牛牛與親生父母團聚。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，1990年7月，何遠安作為某工程公司職工被外派至河南永城工作，其間與妻子徐本英在當地生育一女，因當時單位要緊急搬遷至條件更為艱苦的山區施工，加之妻子當時沒有奶水，擔心孩子養不活，於是臨時將女兒託付給當地人照顧。

半年後工程結束，何遠安夫婦從山區返回永城接女兒時，卻被告知「已死亡」，但他們一直不相信，「當年經人介紹，把孩子託付給一戶姓朱的人家撫養，當時那家有一個和女兒大小差不多的孩子，我們就買了營養品等，結果半年後回去找孩子時，這家說孩子已經死了。」

惟30多年來，兩夫婦先後5次到當地尋找，均沒有任何信息。

今年35歲的牛牛就是何遠安夫婦的女兒，她稱從小就從朋友和鄰居的口中，得知自己並非親生。即便如此，盡管自己有兩個哥哥，養父母仍對她視如己出，待她如掌上明珠，「養父母對我都很好，雖然從小就知道身世，但我沒有向養父母求證，我怕傷了他們心。」

牛牛與親生父母團聚。（紫牛新聞）

牛牛與親生父母團聚。（紅星新聞）

牛牛介紹，自己10多年前就想找尋親生父母，但一直沒有下定決心。直至自己結婚時，在婚慶店化妝被老闆告知自己的樣貌和母親很像，才萌生了尋找親生父母的想法。

牛牛的養母去年因病去世，養父也告知了她真實身世，也支持她尋找親生父母。最終，在養父、老公等支持下，牛牛終於在2025年新年有了尋找的勇氣。今年2月，牛牛向四川綿陽警方求助。經過情況核實和DNA對比，確認她的親生父母就是何遠安、徐本英。

上周六（3月15日），經全國公安機關打拐系統通報部確認，巴中市何遠安、徐本英夫婦與河南人牛牛符合三聯體親緣關係遺傳標記，具有生物學遺傳關係。直至周五（3月21日），牛牛和親生父母在時隔35年後重新團聚。

牛牛說，「我心中曾經對親生父母有過恨，找到後也聽說當年他們來尋找過我，被告知已死亡，但我沒有向養父求證。」認親現場，牛牛一直流淚並表示，自己覺得現在這些都不重要了，重要的是她找到親生父母了，不會留遺憾，父母也不會有遺憾了。