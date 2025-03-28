全紅嬋18歲了！世界泳聯送祝福　生日願望：希望自己以後越來越好

在東京奧運會上，當時年僅14歲的全紅嬋技驚四座，奪得女子10米跳台金牌，並創造了歷史最高得分紀錄。今日（28日）是全紅嬋18歲生日，對於生日願望，她日前表示「希望自己以後越來越好」。



全紅嬋日前已在活動中提前慶祝生日，希望自己以後越來越好。隨後，陳芋汐、昌雅妮、王宗源等隊友亦紛紛送上生日祝福，「一定會越來越好的」。而世界泳聯淩晨亦發文：「祝跳水世界冠軍@全紅嬋 生日快樂！」

全紅嬋希望自己以後越來越好。（微博）

世界泳聯淩晨發文送祝福。（微博）

過完生日不久，即本月30日，全紅嬋就要前往墨西哥，參加4月3日至6日舉行的2025年世界泳聯跳水世界杯瓜達拉哈拉站的比賽。目前，全紅嬋正在國家隊訓練備戰。

廣東省二沙體育訓練中心跳水項目管理中心主任淩海嬋昨日（27日）表示，全紅嬋在國家隊的訓練一切正常，並祝對方生日快樂，稱18歲是成年人了，是人生一個新的起點，期待她慢慢擁有成年人的冷靜和衝勁，克服困難、挑戰自我，順利完成今年的比賽任務。

重溫遊客赴全紅嬋家鄉—廣東省湛江市邁合村打卡：

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全紅嬋2007年3月28日出生於廣東省湛江市，是中國國家跳水隊的女運動員，主項為女子10米跳台。

在2021年東京奧運會上，她以五跳三跳滿分的成績奪得女子10米跳台金牌，同時創下歷史最高得分紀錄。2024年7月31日，全紅嬋與陳芋汐搭檔獲得巴黎奧運會女子雙人10米跳台金牌，這也是中國跳水隊參加奧運會40年來的第50枚金牌。8月6日，以總分425.60分獲得巴黎奧運會女子10米跳台金牌，成為史上最年輕的獲得三枚奧運金牌的中國運動員。

全紅嬋（右）在頒獎台上表情多多。（路透社）

2025年1月2日，全紅嬋當選世界泳聯2024年度最佳女子跳水運動員。2025年2月，作為優秀運動員，她被暨南大學運動訓練專業保送錄取。