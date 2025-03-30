安徽29歲女疑請婚假遭霸凌跳樓亡　法院判單位無責，付撫恤金28萬

《澎湃新聞》報道，安徽一名母親指女兒因請婚假遭領導、同事霸凌後輕生，年僅29歲。法院判決指單位對女子死亡結果不存在過錯，出於人道主義給付撫慰金28萬元（人民幣，下同）。



安徽29歲海歸女婚前跳樓亡。（澎湃新聞）

安徽29歲海歸女婚前跳樓亡。（澎湃新聞）

報道指，安徽劉女士表示，其女本科畢業於倫敦城市大學，碩士畢業於中國科學技術大學，並於2018年進入中國建設銀行安徽分行工作。

2023年11月，小琳因結婚請假遭到不公正待遇，「備婚的時候她就要去請假，領導就跟她說你不能請，後來請完假之後，就突然叫她整理三年的紙質檔案。」劉女士表示，在兩天半之內對方就找其女兒談話了十多次。

安徽29歲海歸女婚前跳樓亡。（澎湃新聞）

劉女士透露，小琳去世前一天下午，她的領導陳某某還在跟她談話。而劉女士女兒出事當天，陳某某還在和小琳父親通電話，20多分鐘後小琳就跳樓了。

陳某某則表示自己與小琳相識不久，並未針對小琳，事發前的談話只是在進行操作業務風險梳理的討論，最長的一次只有20分鐘。

安徽29歲海歸女婚前跳樓亡。（澎湃新聞）

死者一家以侵犯小琳生命健康權為由，將建行安徽分行、建設銀行和陳某某告上法庭。

安徽合肥市包河區法院今年1月22日的一審判決書顯示，小琳自殺導致死亡，被告建行安徽分行對其死亡結果不存在過錯，但為了安撫小琳家屬，法院判處單位出於人道主義給付撫慰金28萬元，駁回劉女士其他訴求。劉女士表示還將上訴。

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