曾練馬術2個月後獲冠軍　女孩展示無手換M巾冀社會重視殘疾群體

近日，一條名為「演示沒有雙手的女孩如何更換衛生巾」的影片引起網友熱議，發布者許方燕7歲時因高壓電擊傷需要截肢，此後成為一名無手女孩，但她沒有放棄，不但在父愛下重生，練馬術兩個月後更獲得賽事冠軍。在影片中，她用自己的親身經歷讓更多設計者了解到殘疾人士的需求，也讓更多殘疾群體開始被社會所看到和重視。



許方燕透露，此前一名學生私信聯繫她，稱想設計一款無障礙衛生巾的想法，希望能夠了解作為相關人士的需求。對於這個提議，許方燕覺得很有意義，認為不管是因為什麼原因，即使設計出來的東西沒辦法落地，但至少有人在考慮他們這個群體了，所以義無反顧答應。由於怕語言解答無法表達清楚，她索性拍了一條影片演示，希望能夠幫助與自己類似的群體發聲，推動一些品牌來設計這樣一種產品。

許方燕表示，自己想要把這個事情繼續推進下去，如果能夠設計出一勞永逸的產品，適合大多數殘疾女性群體，意義很大。為此，她還建了一個群組，把有類似問題的人加到群中，問問她們的一些難點。對於最終的結果，她表示不知道，但想盡量把它做到完美。

許方燕拍了一條影片演示如何無手換M巾。（影片截圖）

許方燕拍了一條影片演示如何無手換M巾。（影片截圖）

許方燕拍了一條影片演示如何無手換M巾。（影片截圖）

許方燕拍了一條影片演示如何無手換M巾。（影片截圖）

許方燕的故事並不是第一次引發網友關注。2023年，許方燕在成都國際非遺文化馬術節盛裝舞步初三路線比賽中奪得第一名，值得注意的是，她是與健全人同台競技。她將參賽片段發布到網上後，獲得了很多網友的點讚，被她不屈服命運的精神所打動。

7歲時，許方燕因高壓電擊傷需要截肢。她的父親希望能夠最大程度保留住她的雙手，醫生將她腹部劃開，把她的雙手置於腹中養護，但最終未能保住。醫生告訴她的父親，由於需要多次手術，她的生存機會不高。然而，許方燕活了下來，痊癒出院後重新學習生活技能。

起初，梳頭、穿衣、洗臉、刷牙、吃飯等日常事務都是由姐姐幫助她。等她接受了自己的狀態後，才開始慢慢練習自己做這些事情。「出院後，我休學了一學期。在這段時間裏，我學習的第一個技能是寫字，掌握了寫字的技能之後，我爸就迫不及待把我送到學校去。」許方燕回憶道。最開始，老師不願意收她，父親跪在老師面前請求，希望她能被收下，因為他認為讀書是她唯一的出路。

許方燕生活照。（海報新聞）

許方燕努力練習寫字，甚至用嘴巴咬著筆邊哭著寫。雖然筆桿弄得她嘴巴流血，但父親依然要求她每天寫完規定的字數才能休息。當父親帶著她的練字本去找老師時，老師也被深深打動。這樣，許方燕得以繼續上學，父親的愛隨時支持著她。

隨著年齡增長，許方燕在父愛的包圍下獲得新生。她考上大學後，開始參加各類活動，並獲得了多項獎項，這些都讓她重拾自信。她形容大學是她最膨脹的時刻，忙於滑板和比賽的她感到無比充實。

許方燕與馬術結緣於2023年，那時她在上班途中被邀請加入殘疾人馬術隊。起初懷疑對方的誠意，最終她決定試一試。2023年3月8日，她利用半天假期體驗了騎馬，從最初的恐懼到喜歡上在馬背上的感覺，她找到了一個新的目標。

許方燕與馬術結緣。（海報新聞）

雖然由於缺少雙手，控制馬匹對她來說更加困難，但通過刻苦的練習，許方燕逐漸掌握了技巧。兩個月後，她參加了在成都舉辦的馬術比賽，最終奪得冠軍。她表示，這次勝利給了她很大的信心，並希望未來能站上世界的賽場。

許方燕奪得冠軍。（海報新聞）

目前，許方燕仍堅持在短片平台分享自己的生活，並希望通過影片鼓勵和幫助更多人。她最初拍片是為了記錄大學生活，沒想到受到廣泛關注。許方燕希望通過分享自己的日常，讓其他殘疾人有參考借鑒的機會。雖然互聯網有各種聲音，「開黃腔啊，質疑你的穿著、打扮，說你嚇到小朋友等」，但她相信，大部分人都是善意的，因此不需要理會惡意的評論。

許方燕坦言，現在的她已經完全接受自己，甚至夢中的自己也是沒有雙手的。她認為，人生的一段經歷並不能決定自己的人格，重要的是勇敢地走出自己的路。