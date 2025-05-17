情侶小浣熊結伴出逃「私奔」逾10日　樂園懸賞5千盼「520」前找到

江蘇鎮江市句容市的「赤小羽濕地樂園」近日發布懸賞公告，尋找兩隻於5月5日夜間結伴出逃的小浣熊。至今，這對情侶小浣熊仍未被找到，園方為此懸賞5000元（人民幣．下同），並希望在「520」（5月20日）前找到。



樂園員工胡先生表示，由於園區面積廣大，至今尚未發現小浣熊的蹤影。樂園負責人袁先生推測，這兩隻小浣熊可能仍在園區內的島上，因為它們有喜歡躲藏的習性，可能會挖洞或藏於建築物底下。袁先生表達了希望：「我們的懸賞依舊有效，我們希望在520之前將這對情侶小浣熊請回圈舍。對於提供有效信息的，我們還會依舊贈送兩張價值49.9元的門票。」

根據公告，這兩隻小浣熊各一歲，雌雄各一，於5月5日夜間攜帶便當兩份逃跑，目前已超過一周的時間。公告中強調，小浣熊性格膽小，無攻擊性，呼籲市民和遊客無需過於擔心。

園方懸賞5000元。（赤小羽濕地樂園）

小浣熊近照。（赤小羽濕地樂園）

赤小羽濕地樂園位於句容市243省道與山湖路交叉口南400米，屬於赤山湖國家濕地公園。胡先生透露，這對小浣熊是4月30日從山東抵達園區。早在5月1日，它們曾經出逃過一次，但當天便被找回。

胡先生強調，懸賞是真實有效的，能夠協助抓捕一隻小浣熊者將獲得2500元獎勵，若能找到兩隻則可獲5000元獎勵。