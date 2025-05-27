內地多地鼓勵每周2.5天休假　缺乏強制性政策效果有限

四川省綿陽市近期宣布試行4.5天彈性工作制，以促進消費，此舉引發了中國各省對工時與休假制度的廣泛討論。目前，至少已有11個省市提出實行周休2.5天的倡議，但由於政策僅為鼓勵性質，實施情況不如預期。



綿陽市發布的「提振消費專項行動2025年工作清單」中，提到將每週的休假時間延長至2.5天，旨在刺激當地消費需求。根據報道，不少民眾在社交媒體上呼籲此政策應推廣至全國。

不過，綿陽不是第一個提出周休2.5天的城市。早在2015年，中國國務院就已發出相關意見，鼓勵帶薪休假和彈性作息。據統計，目前已有河北、江西、甘肅等11個省市發布文件，鼓勵實行週休2.5天，但因缺乏強制性，實際情況仍需依各用人單位的安排。

分析指，推行周休2.5天的挑戰在於許多企業面臨經濟壓力，利潤下降，額外休假可能會增加企業負擔。此外，地方政府在鼓勵此政策時，尚未提出相應的配套措施，導致政策效果有限。

一位基層公務人員表示，現今連周休2日和帶薪休假都難以實現，周休2.5天更是奢望。西南財經大學的專家指出，縮短工時是社會進步的趨勢，但應根據各地實際情況謹慎推廣，尤其是在服務業和知識密集型行業中，傳統製造業則需逐步適應。