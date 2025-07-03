福建一小學到豪宅探訪貧困生？校方回應質疑：在舅舅家拍的

福建省莆田市湄洲灣北岸經濟開發區實驗小學官方近日發布一篇慰問貧困生的宣傳文章，然而網友質疑，圖片中該名貧困生家中裝修豪華，不像是條件困難的家庭。周三（2日），校方公開回應，指圖片是在貧困生的舅舅家拍的。



校方公開發布《關於網絡流傳我校慰問學生圖片的說明》稱，7月1日，該校組織開展暑期家訪及慰問活動。在走訪學生林某某前，經班主任與該生母親電話溝通，了解到該生正在其舅舅家過暑假，即與其母親商定直接前往其舅舅家進行家訪及慰問。網傳照片為現場人員用手機拍攝記錄在其舅舅家家訪慰問的場景。

網友質疑，圖片中該名貧困生家中裝修豪華，不像是條件困難的家庭。校方公開指圖片是在貧困生的舅舅家拍的。（澎湃新聞）

聲明強調，該生家庭確為農村低保戶，家庭收入主要依靠其母親務農維持，日常與其母親及哥哥姐姐租住廉租房內，更多家庭情況因涉及未成年人隱私，不宜對外公開。

校方還鄭重承諾對所有學生都一視同仁，不因家庭背景不同而存在差異。對所有生活和學習存在困難的學生，將盡最大努力，依法依規提供力所能及的幫助。呼籲廣大網友和學校一起來保護未成年人的私隱，讓未成年人在良好的社會氛圍中健康成長。

不過學校一名工作人員告訴內媒稱，學校慰問的那名學生，實際上並不是貧困生，而是一名「特殊學生」，可能是文章沒弄好，要改一下。莆田市湄洲灣北岸經濟開發區教育局工作人員則表示，已經關注到這事，並指圖片裏是在小孩的外婆家，不是其自己家，並稱該學生符合貧困生的標準。具體情況需要跟北岸經開區宣傳股聯繫。