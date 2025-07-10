福建42歲男子涉盜竊液化氣　被帶到山東看守所後死亡

福建一名涉盜竊案的42歲男子，近日被帶至山東的看守所，惟到達後在看守所內死亡，目前警方已經介入調查。



福建男子涉盜竊被帶到山東德州看守所後死亡。（網上圖片）

據《澎湃新聞》報道，福建福鼎的夏女士表示，其弟夏品凱於6月30日上午11時在家中被警方帶走，原因為「涉嫌偷盜液化氣被山東警方網上追逃」，經過體檢身體一切正常後，拘留在當地拘留所。

7月3日，夏品凱被山東臨邑縣公安局民警從福鼎拘留所帶走，7月6日13時45分，家人接到來自德州的電話通知，稱夏品凱已經死亡，要求家屬前往。

夏女士介紹，夏品凱生於1983年，警方稱弟弟死於德州市看守所，家人到達德州後，在殯儀館見到了其遺體，尚未獲告知死因。

德州市公安局陵城分局刑偵大隊有民警表示，夏品凱之前因涉嫌盜竊，在看守所死亡，作為看守所的駐地公安機關，負責進行該事件調查。「在這個過程當中，我們做了這個屍表檢驗，並且我們有虛擬影像解剖，在全國來說比較先進的一套儀器。」

福建男子涉盜竊被帶到山東德州看守所後死亡。（視覺中國）

該民警還說，目前夏品凱的律師提出來要委託第三方做死亡原因分析，「現在死者家屬正在跟我們在一起，在看整個看守所裏面，包括搶救等等這些視頻監控，他們正在逐幀地看。」至於夏品凱的初步死因，該民警稱，正展開偵查工作。

據最高人民檢察院、公安部、民政部印發的《看守所在押人員死亡處理規定》，在押人員死亡分為正常死亡和非正常死亡。正常死亡是指因人體衰老或者疾病等原因導致的自然死亡。非正常死亡是指自殺死亡，或者由於自然災害、意外事故、他殺、體罰虐待、擊斃等外部原因作用於人體造成的死亡。

依據《看守所在押人員死亡處理規定》，在押人員死亡後，應立即通知近親屬，並報告公安機關、檢察院及辦案機關。

對初步認定為正常死亡的，公安機關開展相關調查工作。公安機關調查工作結束後，應當作出調查結論，報告同級人民檢察院並通知死亡在押人員的近親屬。對於在押人員非正常死亡的，由人民檢察院進行調查。