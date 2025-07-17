女子產後撞見男友車內出軌　怒毆小三被行拘7日　再遭對方索償9千

四川一名女子剛剛生產，就撞見男友與另一女子在車內行為親密，一氣之下怒毆小三後被警方處以行政拘留7天。近日，小三再將女子告上法庭索償，女子被判賠2552.40元（人民幣，下同）。



女子產後撞見男友車內出軌。（視覺中國/示意圖片）

近日，四川省樂山市五通橋區人民法院公開了一份判決書。當中顯示，2024年9月，小美（化名）與男友共同生育一女，並於11月4日辦了滿月酒。翌日，小美及親屬若干人在停車場發現男友與小芳（化名）在男友車上有親密行為，小美遂將小芳拉下車並進行毆打，二人抓扯期間男友報警。

小芳受傷後住院6日，還被鑒定為輕微傷。小美被行政拘留7日，罰款300元。之後，小芳將小美起訴到法院，索償9261.95元。

法院一審判決小美支付小芳損失2552.40元。（視覺中國）

而小美認為，發生衝突情有可原，她與男友育有一女，發現原告衣衫不整坐在男友身上，自己產後身體虛弱且有產後抑郁，因此情緒失控進而與原告發生衝突。

法院認為，雖小芳因人身損害要求獲得賠償的訴訟請求符合法律規定，但是從法院查明的事實來看，小芳在明知小美與其男友仍是情侶關係的情況下，與男方有親密行為導致小美情緒激動進而發生毆打行為，其自身亦有一定的過錯，酌情認定小芳在本次事故中自行承擔30%的損失。一審判決小美支付小芳損失2552.40元。