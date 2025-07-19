好波友救命！男子打籃球突然暈倒3波友輪流CPR　成功撿回一命

《新華社》日前報道一個在籃球場發生的感人故事，一名男子在籃球場突發急性心梗倒地，3名球友輪流為他實施心肺復蘇，成功救回他一命。



據了解，事發於6月21日晚上，楊迪科和往常一樣來到浙江省慈溪市長河鎮墊橋村文化禮堂旁的籃球場打球約晚間9點40分，他突然毫無徵兆地一頭栽倒在地。最先發現異常的球友李玉紅回憶，「當時，他整個人直挺挺地向後倒下去，腦袋重重地磕在地上，發出『砰』的一聲悶響。」



楊迪科毫無徵兆地一頭栽倒在地。（新華社）

李玉紅指出，楊迪科倒地後，情況很不妙，「手指探他的鼻子，已經沒有呼吸了」，情況危急，退役軍人憑借在軍隊時接受的急救培訓經驗，迅速做出判斷：「楊迪科很可能是心臟驟停，必須立即進行心肺復蘇，他一邊大聲呼喊旁邊的球友並撥打120急救電話，一邊進行急救。」

此時，同在球場打球的球友桑康建和蔣宇岐也迅速來幫忙，蔣宇岐回憶，「當時他的嘴唇咬住了，我就用手把他的嘴掰開」，他和李玉紅、桑康建三人分工合作，輪流為楊迪科實施心肺復蘇，

三人分工合作，輪流為楊迪科實施心肺復蘇，（新華社）

汗水濕透了他們的衣衫，手臂也酸痛不已，但三人沒有絲毫停歇，桑康建說，「當時心裡只有一個念頭，一定要把他救回來」，他們進行了約10分鐘，不間斷的心肺復蘇，一直到救護車趕到現場，將楊迪科緊急送往醫院救治。

經診斷，楊迪科為急性心肌梗塞，由於急救和送醫及時，最終脫離了生命危險。（新華社）

經診斷，楊迪科為急性心肌梗塞，由於急救和送醫及時，最終脫離了生命危險。「如果不是他們第一時間，進行正確的急救，我早就不在了。」

楊迪科說，在醫院住了一周多的時間目前身體已無大礙，正在家中康復，「他們不僅救了我的命，也拯救了我的整個家庭」

圖片左起蔣宇岐、桑康建、李玉紅。（網絡圖片）

面對楊迪科一家的感激，李玉紅、桑康建和蔣宇岐顯得有些靦腆「我們只是做了該做的事，換作任何人，遇到這種情況都會出手相助」，他們說，這次經歷也讓他們深刻體會到急救知識的重要性，「希望更多人能掌握急救技能」。