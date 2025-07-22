上海出現｢噴射式蟬尿｣多到如下雨　居民大崩潰　專家：95%為水分

上海多位居民在網絡上反映深受「蟬害」困擾。除了蟬鳴擾人外，行人道旁的路樹卻不斷有蟬尿，甚至有噴射式的，上海網民抱怨「經過還以為在下雨」，亦有網民大呼「噁心」。



對於這個現象，內媒採訪專家稱，所謂蟬尿實為蟬吸食樹木汁液後的代謝水。蟬通過刺吸式口器吸取樹幹汁液（95%為水分，其餘則為樹枝微量礦物質和糖分），無毒無害，接觸皮膚或衣物僅需清水沖洗。



上海多位居民在網絡上反映深受「蟬害」困擾，除了蟬鳴擾人外，行人道旁的路樹卻不斷有蟬尿。（網絡圖片）

上海多位居民在網絡上反映深受「蟬害」困擾，除了蟬鳴擾人外，行人道旁的路樹卻不斷有蟬尿。（網絡圖片）

專家介紹，為獲取足夠能量，蟬每天需飲用自身體重300倍的汁液。多餘水分經體內「馬氏管」快速過濾後，以每秒3米的速度噴射排出，形成「水柱狀尿液」，成為動物界排尿速度最快的生物。

專家也稱，當大量蟬聚集在樹上同時排泄時，水滴密集下落，在樹下形成局部「小雨」效果。單只蟬每小時可排近300滴水，種群集體行為可能影響微氣候。針對專家更稱，蟬尿本身帶有甜味，對人體無害，「是夏天常有的情況。」

值得關注的是，專家分析上海今夏蟬群暴發的原因是因為生態失衡，鳥類等天敵減少（如城市鳥類因食物來源改變轉向垃圾覓食），導致蟬種群數量失控。此外，夏季高溫適宜蟬繁殖，且上海市民較少捕食蟬（對比山東等地有食用蟬蛹習俗），間接降低人為干預。

專家進一步說明，2025年恰逢多種蟬生命週期重疊的「大年」，不同品種同期破土羽化，數量激增，蟬卵孵化受氣候影響，近年來上海高溫乾燥加速生長週期，加劇族群密度。

上海多位居民在網絡上反映深受「蟬害」困擾，除了蟬鳴擾人外，行人道旁的路樹卻不斷有蟬尿。（網絡圖片）

此外，上海路樹以梧桐（懸鈴木）為主，汁液豐富且樹冠茂密，成為蟬的理想棲息地。專家也提醒，長期停放樹下的車輛，可能因糖分殘留，而損傷車漆，建議避開樹蔭停車，在樹下行走時使用遮陽傘或帽子，避免水滴直接接觸面部。