女子蕁麻疹纏身大腿作畫刻｢精忠報國｣　醫生解釋病徵：無治癒手段

近日，內地一名女子在網絡發影片稱，自己遭蕁麻疹纏身，皮膚敏感隨便一劃便有痕跡，她甚至在大腿「刻」下「精忠報國」四個大字。對此，有醫生表示，目前暫無治癒手段，只能通過藥物緩解。



從女子發佈的影片來看，其皮膚若未被刺激則與常人無異，但若隨便一劃便有一道凸起的紅色痕跡。該女子直接在大腿「作畫」，劃下「精忠報國」四個大字。

女子在大腿「刻」下「精忠報國」四個大字。

浙江省人民醫院皮膚科主治醫師徐丹楓解釋這一病徵表示，這是皮膚劃痕癥蕁麻疹，主要表現就是皮膚在騷抓或者是一些鈍物劃過了以後，劃痕上面會有對應形狀的風團樣癥狀，大約半小時後會消退。

徐丹楓介紹，皮膚劃痕癥蕁麻疹目前暫時沒有治愈的手段，只能通過藥物緩解。她同時提醒，蕁麻疹患者平時要多注意休息，避免因為疲勞導致免疫力下降，會更容易出現蕁麻疹。此外，也要避免佩戴比較尖銳的飾品。