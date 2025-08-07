廣東暴雨｜清遠水上樂園被洪水沖走　居民：開業3天3千萬就漂走了

廣東清遠受連日暴雨影響，斥資3000萬元（人民幣，下同）的清遠北江水上娛樂運動中心（水上樂園）的水上設施也被洪水沖走。當地居民更開玩笑稱，「開業三天，3000萬元就漂走了。」



據廣東省政府官網指出，遠北江水上娛樂運動中心在8月2日正式開業營運，是廣東省面積最大的內河濱水娛樂運動中心，投資金額約人民幣3000萬元。不過，不少網民也質疑該水上樂園水上遊樂設施疑似都是大型的充氣設備，「真的有投資3000萬嗎？我看300萬差不多？」



近日，廣東清遠南部、肇慶北部、廣州北部和佛山出現了暴雨到大暴雨，珠江口兩側市縣和汕尾出現了大雨局部暴雨或大暴雨，清遠清新區太平鎮錄得全省最大雨量240.7毫米。受連日來頻繁的強降雨影響，清遠北江水上娛樂運動中心的水上設施被沖走。

該樂園工作人員指出，被沖走的是水上闖關和水上樂園兩個項目，由於前期加固、抗洪工程還在處理中，導致這次洪水來臨時沒能抵抗住，「開業前中心進行了安全測試、安全檢查等，這些都有文件，都是全部通過後我們才開業的，但沒想到降雨量，會達到這麼大的程度。」

廣東清遠斥資3000萬元的清遠北江水上娛樂運動中心的水上設施也被洪水沖走。（影片截圖）

工作人員透露，這次損失並不是相當嚴重，水上卡丁船、水上飛艇等水上運動項目的設備已提前回收，並未受損，後續也會制定並實施更詳細的加固方案，「我們也很遺憾，剛開業就出現這種情況，預計要等到這次強降雨完全過去、天晴之後才能開園」。

據了解，目前被沖走的水上設施已基本找到，但因為強降雨還沒完全結束，要用船、吊機等設備來打撈，存在一定的困難和安全隱患，目前補救的進度已超過50%了。