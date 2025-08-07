有片｜女子廣州住酒店半夜天花板爆水管　污水從頭淋下行李全遭殃

綜合內媒報道，內地一名女子與兩名朋友到廣州旅遊住酒店時，天花板上的消防水管在半夜突然爆裂，大量污水從頭頂淋下，3人的行李也受損。酒店表示，願賠付3人總計2400元（人民幣，下同）的精神損失費，但遭到住戶拒絕，對方稱要等保險方案確定後再作決定。



污水從頭頂淋下。（江南都市報）

女子化妝品受損。（江南都市報）

據報道，3名女子入住廣州一家如家酒店，7月31日夜間5點10分，房間的消防噴頭忽然爆裂，大量污水淋下，導致女子行李被污水浸泡、受損。住客之一的馬女士表示，事發時大家都在睡覺，忽然聽到一聲巨響，隨後頭頂處開始噴水，噴水持續半個小時後，工人才維修好。

馬女士還表示：「我們三個人的化妝品、受損衣服還有包和皮鞋算上清洗費用一共損失在1萬8左右。」目前向酒店提交了（物品）清單，去哪兒平台已將990元的酒店費用退回，其他賠償正在與酒店協商中。

污水從頭頂淋下。（南方都市報）

污水從頭頂淋下。（江南都市報）

涉事酒店回應稱，爆裂的噴淋頭是酒店的消防裝置，正常情況下，非人為一般不會自爆，但為了顧客的體驗感，顧客說是自爆，酒店也是按照自爆程序進行的處理，並報了保險。顧客的損失清單也第一時間遞交給了保險公司，但顧客之後又追加了誤工等賠償，目前也已遞交給了保險公司正在處理。

8月5日，酒店方表示「賠付3人總計2400元的精神損失費」，但遊客拒絕該賠付金額，稱要等保險方案確定後再作決定。