上海某小區被外賣員列黑名單　規定送餐需統一坐接駁車極易超時

上海浦東仁恒公園世紀小區要求外賣員統一乘坐接駁車送餐，但因為有超時風險，不少外賣員不願到該小區送餐。



《澎湃新聞》報道，多名外賣員介紹，他們進入小區後要到地下停車場乘坐接駁車，隨後跟隨保安上樓送餐，其餘外賣員要在車上等待。多數外賣員認為，此規定耽誤時間，若手上還有其他訂單，很容易超時。

有業主認為，小區內孩子很多，會在戶外場地玩，外賣員直接騎車進入小區送餐並不一定合適，因此物業的做法是出於安全考慮；也有業主認為，小區對於外來人員的出入要求嚴格，並無不妥之處，但應該考慮到業主的體驗，以及對外賣員的友好程度，建議優化外賣員進入小區的規定。

有外賣員拎著外賣在小區門口等待。（澎湃新聞）

外賣員乘坐接駁車送餐。（澎湃新聞）

有外賣員介紹，他負責周邊區域送外賣已經5年多，該小區一直不允許外賣員隨意出入，但快遞員可以進出，「特別是午高峰的時候，如果手裏接7、8單，還要坐擺渡車等著，其他單子就超時，受傷的還是我們」。

另有外賣員透露，在高峰時段，即使加價5元轉單也無人接手該小區訂單，不少騎手明確表示不願接該小區訂單，甚至將該小區列入黑名單。

相關外賣站點配送負責人王明稱，仁恒公園世紀小區的外賣配送規定一直都是如此，不少外賣員因進小區的問題，曾與保安起爭執，他也多次就此與小區物業方溝通。

2025年8月6日，多數外賣員都可以直接進入上海浦東仁恒公園世紀小區，保安並無阻攔。（澎湃新聞）

據他了解，小區業主與物業簽署的物業服務要求保安一對一跟著外賣員上樓送單。對於將外賣放在門口，由保安送上門的建議，王明認為可行，且每名外賣員都要拍照留紀錄，避免因為外賣餐食撒漏、丟失發生糾紛。

美團外賣上海區域負責人稱，近期已關注到騎手反饋的問題，正在嘗試與物業方接觸協商方案，保障業主的體驗，也維護騎手的權益。

上海段和段（臨港新片區）律師事務所副主任傅強律師表示，涉及全體小區業主重大權益的，應當獲得小區業主們的授權。而從合理性的維度來看，如「小區用擺渡車接送外賣員進行陪同配送」的行為或影響了外賣的時效性和用戶點餐的體驗，可能不是最合理的管理方式。物業公司可以在各管理目標不沖突的情況下，提供一些更為便捷的管理方式，如折中設置智能外賣櫃或驗證騎手身份等，以提高管理的有效性並平衡各方利益。