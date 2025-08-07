「科技金融　向光而行」　第三屆光彩香江創科論壇成功舉辦

8月4日，「科技金融 向光而行——第三屆光彩香江創科論壇」主論壇及「內地企業出海行——跨境融資新引擎」分論壇在香港光大中心舉辦。本次論壇由光大香港主辦，並得到香港特區政府科技創新及工業局、香港中國企業協會及光大駐港企業的支持。來自香港特區政府及「產學研用」各界代表，聚焦發展新質生產力，共同就科技創新趨勢、香港科技金融發展機遇等重點問題進行深入地交流。



主論壇由光大集團領導、光大香港董事長于法昌主持，香港創科局局長孫東影片致辭，香港中企協會總裁于曉、香港立法會議員陳家珮、邱達根，特區政府特首政策組副組長王春新，香港交易所董事總經理兼內地事務主管周健男特邀出席。

香港創科局局長孫東影片致辭

光大集團領導、光大香港董事長于法昌

在主論壇，于法昌表示，光大作為發源於香港的中管金融央企，新時代新使命新擔當，要做好科技產業的實幹家與金融科技的排頭兵。光彩香江創科論壇將持續聚焦「硬科技」和「卡脖子」的關鍵技術，深度連接「產學研用」，成為專案對接、技術轉化、資源聚合的加速器。同時積極發揮光大「陸港兩地、綜合金融」優勢，為科創企業打造「商行+投行+資管」一體化服務，破解「融資難、融資貴、轉化慢」的痛點，以「光大所能」全力支持香港國際創科中心建設，服務國家高品質發展。

孫東表示，感謝光大連續三年舉辦創科論壇，為香港創科中心建設做出了重要貢獻。他介紹了香港在科創基礎、營商環境和人才資源等方面的優勢，以及在國際創科中心建設過程中不斷革新科技創新投資機制、深化科技與金融融合、強化協同發展等方面的重要工作，他期待與光大集團及各界夥伴攜手同行，共同創造香港創科繁榮的美好未來。

在主旨演講環節，7位來自產學研界的傑出代表圍繞各自業務和當前科創熱點進行了生動地分享。

吉利控股集團副董事長李東輝介紹了吉利堅持科技創新、培育新質生產力，通過全球化佈局、智慧化轉型、開放合作及可持續發展，實現加速向科技生態企業轉型，引領汽車產業高品質發展。

騰訊雲管理諮詢總經理于炎鑫講述了人工智慧驅動下的商業革新戰略思維與實踐，具體圍繞數智化和AI重塑現代商業模式，以及騰訊在AI賦能數智化轉型中的具體實踐進行了展示與分享。

宇樹科技副總經理王啟舟分享了具身智慧與人形機器人現狀及其產業鏈的高度垂直整合形態，他表示願與多家頂尖學府和行業領軍科技企業展開廣泛合作，加快推動通用智慧產品落地。

科比特無人機董事長盧致輝闡述了低空經濟智慧化革命下的破局思路與發展新機遇，圍繞低空經濟的組成、智慧化革命趨勢，以及對城市治理的應用進行講解。

OceanAlpha總經理石松展現了無人船艇從水面巡邏到水下測繪，從環保監測到海防安全，賦能海洋作業模式，開啟了人類認識、管理和利用海洋的全新紀元。

強腦科技合夥人何熙昱錦提出腦機界面是人類下一個百年工程，她展示了強腦在智慧假肢產品製造以及其他領域應用的獨特優勢，指出腦機接口市場和產品應用產業潛力巨大。

香港大學副校長林晨教授強調穩定幣作為現實資產代幣化（RWA）的核心應用正重塑跨境支付、流動性及金融信任體系，推動Web 3.0向合規化與規模化演進。

分論壇由光大控股副總裁潘劍雲主持，主要分三個階段展開。第一階段，香港特區政府特首政策組副組長王春新與香港交易所董事總經理兼內地業務主管周健男先後介紹了香港創科生態現狀和香港跨境投資趨勢。第二階段，萬有引力創始人王超昊、沐曦積體電路創始人彭莉、恩和生物創始人崔好、英武智慧聯合創始人陳源和新華三集團香港代表處總經理于飛等5家來自內地的創科企業負責人分享了各自的創新成果以及在香港市場的未來規劃。第三階段，圍繞在港上市和跨境融資兩大主題設置了兩場圓桌討論環節，與會企業、港交所代表、律師代表與光大駐港企業共同就香港特專科技公司（18C）上市門檻、美元基金募資策略、香港SPAC機制實踐等話題展開了深入探討。

從香港創科生態、跨境投資趨勢，到五家科技企業創新分享，再到兩場圓桌論壇研討，充分展現了科技與金融融合的廣闊前景。萬有引力的擴展現實突破、沐曦的GPU 創新、恩和的全鏈路生物製造、英武智慧在低空行業的領先佈局、新華三的數位化硬實力，彰顯了內地科技企業的活力與潛力。兩場圓桌通過解碼制度優勢、洞察資本力量、剖析戰略價值、展望未來發展，讓與會聽眾更清晰認識 18C 新規下上市新機遇與跨境融資新路徑，香港將為內地科技企業走向國際提供的廣闊平台。

兩場圓桌討論期間，與會企業、港交所代表、律師代表與光大駐港企業共同就香港特專科技公司（18C）上市門檻、美元基金募資策略、香港SPAC機制實踐等話題展開了深入探討。

本次論壇彙聚「政產學研用」各界精英，致力於打破壁壘，讓科研機構的前沿探索更精准對接產業需求，讓創新企業在初創期就能找到落地場景與合作資源，構建起共生共贏的生態圈。相信在各界的共同努力下，未來香港一定會持續做好國家發展科技金融的重要支點，香港的創科產業也將更加蓬勃發展、充滿希望。

光大控股總裁林春、光大環境董事長王思聯及光大駐港企業負責人，港資、中資企業戰略和科技創新相關負責人及光大駐港企業員工共400余人出席全天論壇。