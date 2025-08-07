無人駕駛失靈？　重慶「蘿蔔快跑」連人帶車墮坑　民眾放木梯救人

百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」，8月6日在重慶發在罕見意外，該車在運營期間連人帶車墮入3米深坑，幸乘客並無大礙。有知情者稱，「女乘客懵了，想不明白自動駕駛怎麽會掉坑裏」。



《華商報大風新聞》，事發地附近一商店老闆稱，因市政施工，其店門外對出的路面挖了坑道，深度大約3米，「因為『蘿蔔快跑』是自動無人駕駛，就是不知道怎麽車就掉進溝裏了」。

老闆表示，路面施工設有圍擋和警示牌，坑道被圍起，不清楚這輛「蘿蔔快跑」是否撞到圍擋後墮坑。車輛出事後，有人往坑道放木梯救人，「車上就女乘客一人，她沒有受傷，是我們附近門市的人拿梯子把她救上來的」。

重慶「蘿蔔快跑」網約車連人帶車墮坑。（華商報大風新聞）

民眾放下木梯救出女乘客。（華商報大風新聞）

老闆認為，自動駕駛起碼應對路況要有準確判斷，「我個人覺得這個無人駕駛不能完全依賴它，它畢竟是機械操作，有可能有判斷失誤的時候。在我們永川的話，之前沒有看到有這種情況」。

他又稱，車輛墮坑的原因要詢問「蘿蔔快跑」，企業當晚已派吊車到場將墮坑的車輛吊起，「據在場的人講，當時車子掉坑裏，這個女乘客很懵，想不明白自動駕駛怎麽就掉坑裏了？」。

8月7日，「蘿蔔快跑」客服表示理解用戶的心情，並強調「安全是我們「蘿蔔快跑」無人駕駛乘用車的第一準則」，目前是商業化試點總營運里程已超過1億公里，從未發生責任事故。

百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」。（蘿蔔快跑官網截圖）

2023年7月網信永川公眾號發文稱，位於永川區大數據產業園的百度無人駕駛實驗基地內，有雲代駕安全員在5G雲代駕艙進行遠程實時控制，通過高帶寬、低時延的5G網絡，從屏幕組上觀察汽車周圍360°狀況，並利用軚盤、排檔桿（波棍）、腳踏板等控制器駕駛無人車輛。

5G雲代駕的意義在於，在無人車沒有安全員的情況下，當無人車出現解決不了的問題時，雲端安全員可以幫助其遠程脫困。

據介紹，「5G雲代駕」雲端駕駛員安全可靠，訓練有素，雲端駕駛訓練均超過1000小時無事故，可以確保非自動駕駛狀態車內乘客和車外行人的絕對安全。當無人駕駛逐漸普及，交通事故發生率也會大大降低。