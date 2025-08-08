廣東2童凌晨遭上門抽血惹議　當地：合法合規，排查基孔肯雅熱

廣東湛江兩名小朋友凌晨獨自在家時，被人上門抽血，家長得知後十分憤怒，「抽血幾日後孩子仍頭暈」。對此，當地居委會回應稱事件屬實並合法合規，因當中一人有發燒症狀，需確認其是否感染基孔肯雅熱。目前，當地衛健局已經介入。



廣東湛江兩名小朋友凌晨獨自在家時，被人上門抽血。（新京報）

綜合內媒報道，網傳影片顯示，在一個房間中，一位短頭髮戴口罩女子，正在為一個小男孩和女孩抽血，房間門口還站着四五個人，其中還出現了身穿制服的民警。

家長得知後十分憤怒，「沒有監護人在場，有權利抽未成年孩子的血嗎？」，她稱自己是單親母親，獨自帶兩個孩子在外讀書和打工，白天照顧孩子，晚上上夜班。

家長回憶，8月4日凌晨1時30分左右，業主在沒有經過她同意的情況下帶人上門為兩個孩子抽血。當時，她的兒女都已經睡覺，「進來的人工作服也沒穿，工牌也沒帶。第二天早上我下班回來後，就看見兩個孩子在家哭，說他們頭暈害怕。」

家長還表示，自己上班不允許帶手機，沒有聽到女兒打來的電話，「但是沒有經過家長允許，就能隨便抽孩子血嗎？」

對此，湛江市霞山區工農街道霞山村民委員會工作人員周四（8月7日）回應，近期，霞山村有基孔肯雅熱個案出現，根據當地衛健委要求，藥店、診所需要上報有發燒跡象的患者。「她的兒子發燒了，前往了一個小診所看病，診所按照規定上報了這件事。」

工作人員還稱，當晚，衛生部門接到信息之後，多次打電話嘗試溝通家長，但均未成功接通。按照規定，需要盡快確認是否為基孔肯雅熱的症狀並採取一定的措施。「我們在沒有辦法的情況下，派了民警和醫生前往確認，並叫了業主開門，進行了當場抽血。」

針對家長「一定要在淩晨上門抽血嗎」這一疑問，工作人員說，當前情況十分緊迫，「相關衛生專家已經到達，政府也組織了幾百人前往我們這裏來做消殺排查，大家對此都十分警惕。」

此外，工作人員表示，就目前而言，必須要抽血才能準確核實是否為基孔肯雅熱。採取抽血措施的情形有兩種，一種是有發燒症狀去買藥或在診所就醫，將會被通知需要抽血，另一種則是居民自願選擇抽血。「所有的行為都是根據上級要求，合法合規，當時也盡到了通知的義務，打了很多電話但未能接通，最後採用直接上門抽血實屬無奈之舉。」

湛江市霞山區工農街道發現4宗本地基孔肯雅熱個案。（資料圖片）

屬地街道辦人員亦回應稱，當地突發有基孔肯雅熱情況需排查，上門時幼童曾稱近日有發燒，工作人員就此事聯繫家長溝通抽血，但家長不配合，因涉及公共安全，故聯繫民警聯合上門工作。

而對於家長稱，「抽血幾日後孩子仍頭暈」，街道辦人員稱，已聯繫兒科醫生上門並與家長溝通。目前霞山區衛健局已介入。

根據湛江市霞山區衛生健康局通報，8月3日至4日，霞山區工農街道發現4宗本地基孔肯雅熱個案，目前4名患者已接受隔離治療，情況平穩。

8月6日，湛江市召開基孔肯雅熱疫情防控調度會，強調當前正處於基孔肯雅熱疫情防控關鍵期，疊加易於蚊蟲孳生的高溫濕熱天氣，疫情防控形勢嚴峻。要求全市上下強化關鍵環節、重點部位防控，堅決遏制疫情擴散蔓延。