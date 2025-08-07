基孔肯雅熱｜食環署到患者住所利東邨噴滅蚊劑　家長添置殺蚊燈

本港昨（6日）新增三宗基孔肯雅熱輸入個案，涉及一名居於鴨脷洲利東邨的79歲婦人及一對居於青衣曉峰園的父子，累計錄得共四宗感染個案。今午（7日）所見，利東邨內邨內不少地方仍遺下積水，有食環署承辦商人員在停車場對開草叢使用霧化設備滅蚊。有家長表示略感擔心，會加強留意小朋友被蚊叮咬後的情況，又指已在家中添置殺蚊燈。



食環署承辦商人員自今早9時起在利東邨一帶噴滅蚊劑。（夏家朗攝）

利東邨不少地方遺下積水。（夏家朗攝）

利東邨至少有4部蚊機，不過遊樂場附近一部蚊機上有積水。（夏家朗攝）

食環署承辦商人員自今早9時起在利東邨一帶使用霧化設備滅蚊。記者下午到場視察，可見近東平樓一個接近乾涸的人工水池，遺下少量積水；部份樓宇水管滴水，地面亦遺有積水。此外，利東邨至少有4部蚊機，不過遊樂場附近一部蚊機上有積水。

街坊林太表示，利東邨平日蚊患不算嚴重，但她偶爾會被蚊釘咬，草叢附近尤為多蚊。（夏家朗攝）

街坊林太表示，利東邨平日蚊患不算嚴重，但她偶爾會被蚊釘咬，草叢附近尤為多蚊。自本港發現首宗輸入個案後，她指現時不敢經常外出，「留喺屋企，（否則）咬死人！」又稱暫時不敢前往內地蚊患嚴重的地區，直言「好得人驚」。她說希望政府加強滅蚊，清理積水。

姚女士特地攜帶無比滴和蚊怕水，到屋邨附近閒坐。（夏家朗攝）

姚女士特地攜帶無比滴和蚊怕水，到屋邨附近閒坐。她同樣指花叢附近蚊患頗嚴重，尤其有街坊買餸後餸菜滴水，惹來更多蚊滋，自己亦不時被蚊叮咬。她說今早有區議員派發蚊貼，冀政府加強滅蚊，向公眾列出蚊患較嚴重位置。

吳先生表示，利東邨樹林附近較為多蚊，對於本港出現基孔肯亞熱個案略感擔心，會加強留意小朋友被蚊叮咬後的情況。他說已在露台、廁所及廚房等位置添置殺蚊燈，外出時亦使用蚊拍水，又指暫時不會前往佛山等蚊患嚴重地區，因為不熟悉當地醫療情況。