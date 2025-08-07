基孔肯雅熱｜青衣馬灣誘蚊器指數達2及3級　官員檢視地區滅蚊工作

衞生防護中心今（7日）指，截至今日下午5時，中心沒有錄得新增感染基孔肯雅熱個案。就昨日輸入的兩宗個案，環境及生態局今聯同食環署等其他部門巡查昨日他們所居住的青衣北曉峰園外圍一帶，並到訪馬灣，檢視地區的即時應對工作。當局指，青衣北及馬灣誘蚊器指數，在7月分別達第二級及第三級警戒，代表白紋伊蚊分佈教廣泛。



署理環境及生態局局長黃淑嫻（左一）及食環署助理署長潘炳揚（左二）今日到馬灣及青衣視察地區防蚊工作。（政府新聞處圖片）

食環署人員以霧化方式進行滅蚊工作。（政府新聞處圖片）

青衣北紋伊蚊誘蚊器指數達第二級警戒級別 代表白紋伊蚊分布頗廣

本港昨日有兩宗基孔肯雅熱輸入個案，為一對居青衣曉峰園父子，他們於孟加拉旅遊期間發病，於8月3日返港。

環境及生態局指出，其居所所處的青衣北監察地區，在今年7月的白紋伊蚊誘蚊器指數為15.5%，屬第二級警戒級別，代表白紋伊蚊分布頗為廣泛。食環署已在他們的住所250米範圍進行病媒調查及針對性滅蚊工作，包括清除蚊蟲滋生地、於積水處施放殺幼蟲劑等。

署理環境及生態局局長黃淑嫻（左一）今到青衣視察控蚊滅蚊工作。（環境及生態局提供）

署理環境及生態局局長黃淑嫻（中）今到馬灣視察區內宣傳教育工作。（政府新聞處圖片）

馬灣誘蚊器指數屬第三級警戒級別 代表白紋伊蚊分布廣泛

食環署又指，一直密切留意各區的蚊患情況。荃灣區馬灣的監察地區在今年7月的誘蚊器指數為24.4%，屬第三級警戒級別，代表白紋伊蚊分布廣泛。當局已與其他相關部門和持份者，對蚊患風險較高的地點採取具針對性和持久性的防蚊滅蚊行動。

食環署指，將於8月19日與物業管理業監管局舉辦大型講座，屆時衞生署衞生防護中心及食環署會提供基孔肯雅熱的最新資訊及防治蚊患相關措施的詳細資料。