男子發文12字批內地豆腐渣工程　不忿遭拘留5天　訴訟2年終獲平反

中國湖南省湘陰縣一名49歲男子，只因在網絡發了一條僅12字的評論，卻遭警方逮捕拘留5日，他氣不過提出訴訟，案件纏訟多年，法院裁定撤銷處罰，並獲得人身自由賠償金。



這起事件發生於2023年7月，男子肖新良在滑短影片時，看到一段30秒的消防救援畫面，發生一起意外墜樓事件，由於當時湘陰舊市區正進行招牌統一整改，肖新良認為事故恐與建築品質有關，於是在影片下方留言：「還在搞豆腐渣工程，統一招牌？」獲6個點讚與1條回覆。

豈料7日他遭警方調查，稱其評論是「不實言論」、「在網路起鬨鬧事」，對其行政拘留5天。肖男不服向法院提起行政訴訟，一審判決駁回其訴求，二審維持原判。

肖男為了12個字被關5天，氣得打官司。（微博截圖 / @大象新聞）

肖男不服二審結果，向高院申請再審，高院於今年6月認定一、二審判決證據不足，適用法律錯誤，撤銷先前處罰。判決指出，肖男的評論雖不當，但並無具體指向，影響輕微，應以批評教育為宜，不能認定為尋釁滋事。

談及此事，肖男坦言心情複雜，「小女兒還笑着問我是不是去蹲大牢了，我都不知道怎麼回答。」儘管歷時2年、2度敗訴，他依舊認為，自己那條12字評論，不構成尋釁滋事。

