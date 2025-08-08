BMW iX3高速公路行駛時安全氣囊爆開　報告稱並排客車爆胎所致

上海一名BMW（寶馬）iX3車主陳女士近日在高速公路正常行駛時，車輛安全氣囊突然彈出，引發其對車輛質量的質疑。華晨寶馬汽車有限公司北京分公司的檢測報告稱，氣囊觸發因並排行駛的大客車爆胎引發衝擊波所致，否認車輛存在技術故障。然而，陳女士對報告缺乏數據支撐表示不滿，並計劃提起訴訟。



2024年4月，陳女士以約29萬元人民幣在上海浦江寶麟的4S店購買一輛BMW iX3。2025年7月16日上午11時許，陳女士駕車帶家人從上海前往浙江莫干山遊玩，行駛至申嘉湖高速公路時，車輛安全氣囊突然爆開，伴隨白煙，導致陳女士雙手和耳朵紅腫，副駕駛座的女兒也受到波及。

「當時嚇得趕緊下車」，陳女士回憶，她第一時間聯繫道路救援，但因拖車升降機故障，處理過程耗費近四小時。行車記錄儀顯示，車輛未發生碰撞，氣囊在正常行駛時突然彈出。陳女士注意到，氣囊爆開時車輛正與一輛大客車並行，聽到一聲「砰」的巨響。

氣囊爆開時車輛正與一輛大客車並行。（澎湃新聞）

事發後，陳女士聯繫4S店並提交行車記錄儀影片。7月28日，華晨寶馬北京分公司出具檢測報告，指事發時車速為118km/h，右前車門壓力傳感器檢測到瞬間衝擊波（壓力值從0毫巴升至104毫巴後降至負50毫巴），被氣囊電腦識別為右側碰撞信號，觸發氣囊、安全氣簾及安全帶張緊器。報告認為，右側大客車爆胎產生衝擊波導致氣囊誤觸發，否認車輛被動安全系統存在技術或質量問題。

車輛安全氣囊突然彈出，引發其對車輛質量的質疑。（澎湃新聞）

然而，陳女士質疑報告結論缺乏數據支撐，僅依據行車記錄儀和車輛情況推測。她表示，若氣囊對震動過於敏感，可能對乘客構成安全隱患。8月1日，陳女士向浙江嘉興高速交警報案，但警方表示，無碰撞事故且現有證據不足以證明大客車爆胎導致氣囊彈出，無法出具責任認定書。

報告認為，安全氣囊觸發源於並排行駛的大客車爆胎。（澎湃新聞）

4S店建議陳女士尋求國家級第三方檢測機構進一步鑒定，但陳女士認為，責任應由4S店或廠家承擔，包括檢測費、車險及車輛折舊等費用。上海浦江寶麟BMW 4S店負責人陳先生表示，行車記錄儀顯示大客車經過時鏡頭劇烈抖動，推測外部衝擊波引發氣囊彈出，並稱車輛不滿足「三包」退換條件。華晨寶馬客服則表示，車輛數據屬內部機密，僅能提交給相關部門。

目前，陳女士正聯繫律師準備訴訟，要求對事故原因進一步調查並追究相關責任。她表示：「我已經通過行車記錄儀證明行駛正常，4S店和廠家應提供更有力的證據，而不是讓我承擔額外成本。」