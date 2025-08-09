青島高校錄取通知書含南極海水吊墜　遭二手平台標價5000元轉賣

近日，位於山東省青島市的中國海洋大學的錄取通知書禮盒因其獨特的設計引發網友熱議。禮盒內含一枚水滴形吊墜，內裝南極海水，被網友譽為「全網最浪漫的錄取通知書」。據悉，這是該校首次將南極海水融入錄取通知書，每位2025年錄取的本科新生均會收到這份特別禮物。然而，通知書被二手平台標價轉賣，最高可達5000元（人民幣．下同）。對此，校方回應指，相關交易行為與校方無關。



禮盒內含一枚水滴形吊墜，內裝南極海水，被網友譽為「全網最浪漫的錄取通知書」。（魯中晨報）

據校方本科招生辦公室工作人員確認，吊墜中的海水來自學校科考團在南極采集，並附有海水鑒定卡以證真偽。然而，這款獨特的錄取通知書禮盒已出現在二手交易平台上，標價從1800元至5000元不等，部分賣家單獨出售吊墜，也有整套禮盒出售。甚至有網友以300元至3000元的價格求購，稱希望購買吊墜作為送給女友的禮物。一位求購者透露，他曾與賣家談妥價格，但因賣方家長反對交易告吹。

這款獨特的錄取通知書禮盒已出現在二手交易平台上，標價從1800元至5000元不等，部分賣家單獨出售吊墜，也有整套禮盒出售。（魯中晨報）

對此，中國海洋大學招生辦公室強調，學校官方不售賣南極海水吊墜，二手平台上的交易行為與校方無關。工作人員提醒，市場上可能存在假冒產品，建議謹慎購買，避免高價受騙。

除了中國海洋大學，其他高校的錄取通知書及紀念品也在二手平台上被高價轉賣。例如，南京大學2024年錄取通知書禮盒標價1300元至1800元，北京大學、浙江大學、中山大學的錄取通知書外殼價格從百元到數千元不等。

浙江大學的錄取通知書外殼價格低至100元。（魯中晨報）

8月7日，該二手交易平台客服回應稱，平台禁止違規出售證件，賣家交易的為禮盒及內含物品，未涉及錄取通知書證件本身，因此不違規。客服建議買家謹慎核實商品真偽，遇糾紛可申請平台介入。對於可能涉及違規售賣證件的情況，平台表示將持續加強技術審核，嚴厲打擊使用「暗語」規避監管的行為。