中國第一高校也犯中文錯誤　北大錄取通知被指語序不當　校方回應

8月6日，有網民發帖指出北京大學錄取通知書中兩處表述存在「句式雜糅」和「語序不當」的問題，引發關注。北京大學回應稱將接受網民建議並反饋相關部門，後續將研究改進。



8月6日，有網民發帖指出，北大錄取通知書中「我校決定錄取你入xx學院（系）專業學習」一句存在問題，認為「決定」「錄取」「入」「學習」多個動詞疊加，且「錄取」不可接兼語結構，建議改為「我校決定錄取你為xx學院（系）專業學生」。

網民指出，北京大學錄取通知書有語句錯誤。

網民還指出，另一處爭議語句為「請你準時於二〇二五年八月十八日憑本通知書到校報到」。網民認為「準時」作為狀語應置於「到校報到」前，且「準時」通常對應具體時間點，而「八月十八日」為一天範圍，建議將「準時」改為「按時」，調整為「請你於二〇二五年八月十八日憑本通知書按時到校報到」。

校方回應將改進 學者：非嚴重語病但可優化

針對網民質疑，北京大學工作人員回應稱，感謝建議，將向招生辦反映並研究改進。華中師範大學教授張三夕表示，這兩處表述並非嚴重語病，但存在不夠簡潔通順的問題。

北京大學英文名是一直沿用「Peking University」，小圖為該校校徽。

對於第一句，張三夕認為「錄取你入專業學習」雖說得通，但動詞疊加導致囉嗦，「錄取你為某專業學生」更簡潔。第二句的狀語問題，他指漢語狀語位置靈活，「準時於某日到校」雖非語病，但不符合語言習慣，調整為「於某日按時到校報到」會更自然。他強調，公文類文本應注重簡潔明了，此次爭議中的表述雖無大錯，但確有改進空間。

另外，北京大學在2025年的QS世界大學排名中位列全球第14名，是中國內地高校中排名第一。北大作為中國第一高校，且擁有頂尖的文史科，有網民指出，對「擬稿人、審稿人的語文程度遺憾！」但也有網民表示，完全沒必要咬文嚼字。